Казанец Нурбек Батулла получил «Золотую маску»

30-летний танцовщик и балетмейстер из Казани Нурбек Батулла получил престижную национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Современный балет».

Его отметили за партию в спектакле «Алиф» о судьбе татарского алфавита — арабской графики, которая использовалась до 1927 года. Режиссер спектакля — главный режиссер Казанского Театра юного зрителя Туфан Имамутдинов , хореографом стал Марсель Нуриев, композитором Эльмир Низамов . На сцене Нурбеку удалось станцевать буквы.

«Алиф» — это первая буква арабского алфавита. Арабской вязью татары писали много веков, ею же записывал свои стихи Габдулла Тукай . С переходом на латиницу в 1927 алфавит потерял семь букв, а письменная речь — звучность и глубину. А в 1939 года произошла новая реформа — случился переход на кириллицу, и опять татарский язык потерял часть самоидентичности, — рассказывал в интервью «АиФ-Казань» Нурбек Батулла. — Мне кажется, зрители поняли главное — сожаление о потерях, которые нес язык на протяжении своей истории». Интервью с танцовщиком читайте здесь.

Нурбек Батулла родился в Казани в 1988 году. Окончил Казанское хореографическое училище, 2 курса Санкт-Петербургской консерватории (балетмейстерское отделение) и Российский государственный институт сценических искусств. Три года работал в труппе Театра оперы и балета им. М. Джалиля. Сейчас — балетмейстер Татарского ТЮЗа им. Г. Кариева. Женат, воспитывает сына.