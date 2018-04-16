«Работали долго и честно»: в Москве назвали лауреатов «Золотой маски»

В воскресенье 15 апреля на Новой сцене Государственного академического Большой театра России прошла XXIV церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска».

Награды вручались в шести основных конкурсах: «Конкурс спектаклей драматического театра», «Конкурс спектаклей театров оперы», «Конкурс спектаклей оперетты или мюзикла», «Конкурс спектаклей балета», «Конкурс эксперимент», «Конкурс спектаклей театров кукол».

Лучшие в драме

Больше всего номинантов — 29 — было представлено в драматической категории.

За «маску» в числе спектаклей большой формы боролись более 10-ти сильных постановок, однако получила премию одна: «Страх Любовь Отчаяние» Льва Додина (петербургский Малый драматический театр — Театр Европы).

«Спасибо за «Маску». Мы работали трудно, долго и честно», — заявил со сцены режиссёр.

Лауреатом в номинации «Спектакль малой формы» стал «Чук и Гек» Михаила Патласова (Александринский театр в Санкт-Петербурге).

Премии за лучшую работу режиссёра в этой категории был удостоен Юрий Бутусов («Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета, Петербург), а драматурга — Дмитрий Данилов («Человек из Подольска» московского Театра.doc).

Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол также досталась театру «Гоголь-центр» с формулировкой «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности», а также Хабаровскому театру юного зрителя — «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого „Детство“ средствами целостного актёрского ансамбля».

Опера и оперетта

Главную статуэтку в оперной категории забрал Большой театр за «Билли Бадда» (совместная постановка с Английской национальной оперой и Немецкой оперой).

Награду получал генеральный директор Большого театра Владимир Урин . Он поблагодарил жюри за оценку работы, очень важной для коллектива «Большого». Примечательно, что именно у Большого театра было больше всего номинаций в «музыкальных» категориях.

Дирижёрская премия досталась словаку Оливеру фон Дохнаньи за «Пассажирку» екатеринбурского Театра оперы и балета, режиссёрская — Кириллу Серебренникову («Чаадский» московской «Геликон-оперы»). Награду за Серебренникова, который в настоящее время находится под стражей, получил художник Павел Каплевич

К слову, в ходе церемонии неоднократно звучали слова поддержки в адрес Серебренникова, а директор премии Мария Ревякина , открывая вечер, пожелала режиссёру и другим фигурантам дела «вновь обрести возможность свободно работать».

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Евгений Стравинский (Мефистофель в «Фаусте», театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова), «Лучшая женская роль» — Надежда Бабинцева (Лиза в «Пассажирке», Театр оперы и балета, Екатеринбург).

Специальная премия жюри музыкального театра досталась спектаклю «Cantos» Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского («За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей»), а также оперным певцам Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову («За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра «Манон Леско»).

Главным мюзиклом этого года стал «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке. Этот же спектакль принёс награды его режиссёру Алексею Франдетти и исполнителю главной роли Петру Маркину . «Маски» за женскую роль удостоилась Анастасия Ермолаева из екатеринбургского Театра музыкальной комедии (Ям-Ям в оперетте-комиксе «Микадо, или город Титипу»).

За работу композитора в музыкальном театре «Маску» вручили Алексею Сюмаку из Пермского Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Танец

Пермский театр оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса лидировал по числу наград в «балетной» категории. Курентзис сам получил «Маску» за работу дирижёром в «Золушке». Кроме того, награда досталась хореографу этого же спектакля Алексею Мирошниченко

Премию за лучший балетный спектакль присудили «Сюите в белом» (московский Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), а лучший спектакль современного танца — «Имаго-ловушке» хореографа Татьяны Богановой из екатеринбургского театра «Провинциальные танцы».

«Золотой маски» за лучшую женскую роль в «танцевальной» категории была удостоена артистка Большого театра Анастасия Сташкевич (Новенькая в балете Большого театра «Клетка»), за мужскую — Нурбек Батулла («Зов начала», Фонд культурных инициатив «Творческая среда» и Театральный проект «Камень. Облако. Птица», Казань).

В конкурсе «Эксперимент» победил спектакль смешанного жанра «Я Басё» в петербургском «Упсала-цирке».

Примечательно, что в текущем году, чтобы определить номинантов и лауреатов, в экспертам пришлось отсмотреть около 800 спектаклей, поставленных в более ста городах.

За выдающийся вклад

В 2018 году впервые в истории премии награждение лауреатов прошло в два этапа. Первая церемония состоялась в Большом театре 27 марта — тогда маски вручали в почётной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России».

История

Инициатором учреждения «Золотой маски» были народный артист СССР Михаил Ульянов , театровед Владимир Урин и драматург Виталий Павлов . Впервые «Маски» вручили в 1995 году, а годом позднее премия была объявлена национальной.

Сегодня организаторами премии и одноимённого фестиваля являются Союз театральных деятелей России (СТД РФ) и Министерство культуры . Пост президента «Маски» с весны 2017 года занимает актёр Игорь Костолевский.

Лауреаты премии отбираются по результатам фестиваля два разнонаправленных экспертных жюри, куда входят театральные критики и профессионалы, имеющие непосредственное отношение к созданию спектаклей, однако не имеют право входить те, кто каким-либо образом был задействован в работе над спектаклями-номинантами.