Ах, как же тяжел шутовской колпак! 

На сцене Московского «Ленкома» состоялась премьера спектакля «Фальстаф и Принц Уэльский» в постановке народного артиста СССР Марка Захарова.
К сценической встрече с Шекспиром 84-летний Марк Захаров шел всю свою творческую жизнь. Мудрость пережившей столетия классики, помноженная на талант художественного руководителя лучшего в стране театра, считающегося остросоциальным, выплеснулись в яркий, философский спектакль, где в дробрых традициях «Ленкома» играют с огнем, стреляют из пушек, устраивают фейерверки — короче, палят «из-за такта» по спящим зрительским мозгам.
Тексты комедии и трагедии Шекспира сдобрены вольным захаровским прочтением, придающим предельную прямолинейность взгляда на проблему «власть — общество — личность», в контексте витков спирали истории.
Слово «спираль» — вовсе не фигура речи. Визуализированные спирали, волны, круги и прочие элементы хай-тековской сценографии Алексея Кондратьева выглядят на сцене, как кардиограмма нашей современной жизни, сделанная в каком-то невидимом медицинском кабинете. А сама жизнь буквально ломиться в окна! В центре постановки — две неординарные личности, Шут и Король. Причем, Фальстаф — не просто шут. Он — «любимец нашего народа». Весельчак и герой, балагур и пьяница, Фальстаф маскируется под дурака с единственной целью: выжить в звериных объятьях своего «друга» Принца Уэльского, будущего короля Англии.
Так же далеко удаляет Принц и бывших соратников свои дружеских попоек. И вот уже кабачок «Кабанья голова» «зачищен до основанья». Во главе с его хозяйкой Миссис Квикли (неисчерпаемая и прекрасная Олеся Железняк, которая танцует в этом спектакле так, что мюзикл «Кошки» отдыхает в полном составе). К безусловным достоинствам постановки относится выдающаяся музыка композитора Сергея Рудницкого, стихи классика Юлия Кима, хореография Сергея Грицая. Своим талантом спектакль украсили актеры Владимир Юматов, Иван Агапов, Дмитрий Гизбрехт, Игорь Миркурбанов и другие. Любопытно, что первый показ этой постановки «для пап, мам и худсовета» пришелся на день 80-летия великого российского афориста В. С. Черномырдина. О чем кто-то вспомнил уже на выходе из зала, процитировав его нетленное, очень пришедшееся к месту: «У нас есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела!»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продюсер мюзикла «Маяковский» рассказал о премьере
Оазис природы в центре мегаполиса: музей-заповедник «Коломенское» озвучил планы на лето