Ах, как же тяжел шутовской колпак!

На сцене Московского «Ленкома» состоялась премьера спектакля «Фальстаф и Принц Уэльский» в постановке народного артиста СССР Марка Захарова

К сценической встрече с Шекспиром 84-летний Марк Захаров шел всю свою творческую жизнь. Мудрость пережившей столетия классики, помноженная на талант художественного руководителя лучшего в стране театра, считающегося остросоциальным, выплеснулись в яркий, философский спектакль, где в дробрых традициях «Ленкома» играют с огнем, стреляют из пушек, устраивают фейерверки — короче, палят «из-за такта» по спящим зрительским мозгам.

Тексты комедии и трагедии Шекспира сдобрены вольным захаровским прочтением, придающим предельную прямолинейность взгляда на проблему «власть — общество — личность», в контексте витков спирали истории.

Слово «спираль» — вовсе не фигура речи. Визуализированные спирали, волны, круги и прочие элементы хай-тековской сценографии Алексея Кондратьева выглядят на сцене, как кардиограмма нашей современной жизни, сделанная в каком-то невидимом медицинском кабинете. А сама жизнь буквально ломиться в окна! В центре постановки — две неординарные личности, Шут и Король. Причем, Фальстаф — не просто шут. Он — «любимец нашего народа». Весельчак и герой, балагур и пьяница, Фальстаф маскируется под дурака с единственной целью: выжить в звериных объятьях своего «друга» Принца Уэльского , будущего короля Англии.

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