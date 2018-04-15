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Путин распределил 100 грантов на культурные проекты
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Путин распределил 100 грантов на культурные проекты 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты. Соответствующий указ глава государства подписал накануне, передает ФАН.
Грантов были удостоены 100 руководителей проектов, которые были отобраны по итогам конкурса, проводившегося в прошлом году. В частности, грант получила художественный руководитель театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина. Ее проект связан с организацией Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.
Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно.
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