Артисты мюзикла «Остров сокровищ» несколько лет искали внезапно пропавшего с их зарплатами директора

Мюзикл «Остров сокровищ» в постановке театра «Айвенго» для его актеров стал пророческим. Теперь и в жизни они, словно закопанные неизвестно где богатства, ищут ‐ свою зарплату. А заодно и директора, который вот уже несколько лет скрывается от своих подчиненных с их же деньгами. Но съемочная группа «360» нашла главного пирата этой истории.

Троекратный призыв «в бой» капитана Смоллета актер Константин Ужва — эту роль исполняющий — да и все его коллеги, вынужденно перенесли в жизнь. Настоящим пиратом для них стал собственный директор. Годами не выплачивавший зарплату всей труппе мюзикла.

Нам платили из разряда: в неделю 2–3 тысячи и кормили завтраками. Я работал в новогоднюю кампанию по три спектакля в день — это было очень тяжело. И мне не заплатили ничего. Дали 3 тысячи и сказали вот — с Новым годом

Вместо остальных ста пятидесяти тысяч долга актеру Михаилу Мелину выдали бумагу. Мол, задолженность есть, никто и не отказывается.

Театральная компания Айвенго гарантирует Мелину выплату в размере 140 тысяч рублей. Вот только сделать это должны были еще в мае позапрошлого года. Но театр вдруг закрылся. Люди обратились в суд. Однако и там не помогли — на счетах компании денег просто нет.

Два счета фирмы, которые нулевые. Ну то есть не то, что нулевые. На одном есть 200 тысяч, но я их не получу. Сначала налоговые органы и структуры, которым должна фирма

— Константин Ужва, актер.

Погрязший в долгах руководитель от актеров скрывается и на связь не выходит. Юридический адрес организации, как и водится в таких случаях, тоже подставной.

Бывший руководитель Денис Руденко на накопленные актерские зарплаты открыл цирк «Пилигрим». Вот только и он оказался

каким-то мифическим. На месте цирка теперь Деловой центр, а бродячий шапито нашелся на севере Москвы. Замаскированный под государственный, с названием «Радуга». Руденко согласился, что, мол, должен, и много. Но вины своей в этом не видит.

Просто они тоже должны понимать ситуацию — чтобы денежки возвращать, их надо зарабатывать

— Денис Руденко.

Но, кажется, не только театр, вообще все, за что берется это человек, оказывается уж очень сложным механизмом. Вот и цирковой заместитель нам признался, что задерживают некоторые зарплаты и сейчас. А люди «входят в положение».

Как и артисты мюзикла

когда-то. Поэтому директору все же пришлось назвать корреспонденту «360» сроки. Обещал рассчитаться с актерами в течение 5–6 месяцев.