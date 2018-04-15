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Юрий Бутусов, изгнанный чиновниками Смольного из Петербурга, стал триумфатором «Золотой маски»
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Юрий Бутусов, изгнанный чиновниками Смольного из Петербурга, стал триумфатором «Золотой маски» 

Интересант 45 минут назад
Режиссер Юрий Бутусов, который из-за конфликта с чиновниками Смольного покинул Санкт-Петербург, стал победителем главного национального театрального конкурса «Золотая маска».
Теперь уже бывший худрук Театра им. Ленсовета признан лучшим режиссером драматического театра за спектакль «Дядя Ваня».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор по культуре Владимир Кириллов и председатель Комитета по культуре Константин Сухенко могут теперь сколько угодно посыпать голову пеплом — ничего этим не изменишь: северная столица потеряла одного из лучших театральных режиссеров.
Еще одним триумфатором «Золотой маски» стал худрук МДТ Лев Додин со своим спектаклем «Страх Любовь Отчаяние». Эта постановка признана лучшим драматическим спектаклем большой формы.
А лучшим спектаклем малой формы стала постановка «Чук и Гек» Александринского театра.
И МДТ, и Александринка — федеральные театры, слава богу, не подчиняющиеся питерским чиновникам. А то они бы и там наверняка «зачистку» провели, как это сделали в Театре им. Ленсовета.
Все подробности церемонии вручения премии «Золотая маска» — читайте в понедельник рано утром в «Интересанте».
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