Вместо недели четыре дня: Виктор Панов рассказал, чего ждать Архангельску после «Европейской весны»

«Красиво и душевно», по словам зрителей, сегодня завершилась международный фестиваль «Европейская весна» постановкой «Старосветские помещики». Перед тем, как студенты ВГИКа вышли на сцену, об итогах фестиваля и планах на ближайшее будущее рассказал художественный руководитель Молодёжного театра Виктор Панов.

— «Европейская весна» заканчивается. Наверное, будет в этом году фестиваль уличных театров, 22 июня. Ему, кстати, в этом году присвоен статус национального события, а денег нет опять. Это, ребята, кошмарное дело. Фестиваль будет идти всего четыре дня. В день города принципиально работать не будем, хватит на нас ездить, — рассказал зрителям Виктор Панов. — В 2019-м году я бы очень хотел, чтобы все получилось. Европейская весна будет 15-я, фестиваль уличных театров будет 25-й, 45 лет одному из лучших в Европе молодежных театров. Представляете, как весь год будем гулять с вами! Если профинансируют. Хочется пригласить все лучшее, что было в эти годы.

Проблема финансирования крупнейших культурных событий Архангельской области встает перед Молодежным театром, да и не только перед ним, не в первый раз. По словам Панова, «второй год подряд режут нещадно», так, в 2017 году фестиваль получил в три раза меньше денег, чем обычно. Несмотря на определенные проблемы, театр не только проводит фестивали, но и регулярно ставит новые спектакли и разыгрывает свежие версии старых постановок.