Мединский проведет итоговую коллегию Минкультуры

"Шестнадцатого апреля 2018 года в 16.00 в Минкультуры России под председательством министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского пройдет заседание итоговой коллегии ведомства", — говорится в сообщении.

Глава ведомства выступит с основным докладом «Об итогах работы Министерства культуры Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год», уточняется в материале.