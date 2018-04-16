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Мединский проведет итоговую коллегию Минкультуры
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Мединский проведет итоговую коллегию Минкультуры 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Итоговая коллегия Минкультуры, на которой министр культуры Владимир Мединский расскажет об основных итогах работы ведомства в минувшем году, пройдет в понедельник, сообщает пресс-служба министерства.
"Шестнадцатого апреля 2018 года в 16.00 в Минкультуры России под председательством министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского пройдет заседание итоговой коллегии ведомства", — говорится в сообщении.
Глава ведомства выступит с основным докладом «Об итогах работы Министерства культуры Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год», уточняется в материале.
Ожидается, что в заседании примут участие советник президента Российской Федерации Владимир Толстой, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель Общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, директор Музея истории литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, гендиректор Московской консерватории Алексей Шалашов, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, глава Росгосцирка Дмитрий Иванов.
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