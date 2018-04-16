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Молодые кукловоды из Цюаньчжоу завоевывают любовь зрителей
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Молодые кукловоды из Цюаньчжоу завоевывают любовь зрителей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
Цюаньчжоу /пров. Фуцзянь/, 15 апреля /Синьхуа/ — В труппе театра кукол-марионеток из города Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ с большим вниманием относятся к передаче и развитию кукольных традиций, а также воспитанию молодого поколения артистов. Недавно классическая пьеса «Огненная гора», показанная труппой более 4000 раз, вышла в новой постановке. В течение полугода спектакль, все роли в котором отданы молодым кукловодам, почти всегда собирает полный зрительский зал. (Синьхуа/Сун Вэйвэй)
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