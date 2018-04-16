«Красный факел» поставил малоизвестную пьесу Платонова 

«Дураки на периферии» — местами абсурдная история о семье и бюрократической системе, которая занимается вопросами «заготовки граждан впрок».
Пьеса Платонова так и не была опубликована при его жизни. Поставил новый спектакль для «Красного факела» Сергей Левицкий, который руководит драматическим театром Улан-Удэ — его пригласили после победы на фестивале «Ново-Сибирский транзит». «Текст Платонова про сегодняшний день, про то, во что мы превращаемся, когда вокруг абсурдная жизнь», — объясняет он. Во времена, когда «человек должен выполнять общественные функции, а также лично жить и наслаждаться», над упорядоченным укладом жизни семейства Башмаковых нависла внезапная угроза: появление нового ребенка. На помощь им приходит комиссия «охраны матерей и ихних младенцев», в задачи которой вменяется следить за «заготовкой граждан впрок». В спектакле задействована большая часть труппы «Красного факела» — двадцать четыре актера. Фото: Виктор Дмитриев