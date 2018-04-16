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На «Российскую Студенческую Весну» в Ставрополь отправятся 35 волгоградцев
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На «Российскую Студенческую Весну» в Ставрополь отправятся 35 волгоградцев 

АиФ Волгоград 1 час назад
По результатам фестиваля самодеятельного творчества «Студенческая Весна», проходившего в Волгограде, 35 победителей поедут в мае в Ставрополь защищать честь области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, в конкурсе участвовало более 1 000 представителей крупнейших вузов Волгограда, Михайловки, Камышина и Волжского. За выход в финал боролись 200 лучших студентов, которые выступали в номинациях: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Журналистика». В итоге честь региона на Всероссийском фестивале будут защищать представители шести вузов: ВолГУ, филиал РАНХиГС, ВолГАУ, медуниверситета, института искусства и культуры, ВолгГТУ.
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