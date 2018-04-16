Запас «Золотых масок» пополнили новосибирцы

Это дирижер Александр Новиков и солистка Евгения Огнева (роль второго плана, мадемуазель Ку-Ку), названные лучшими в престижных номинациях за свою работу в спектакле «Безымянная звезда».

Напомним, что Евгения служит в театре с 2014 года. В ее репертуаре более пятнадцати полюбившихся зрителям ролей, в их числе Панночка («Вий»), Арабелла («Одиссея капитана Блада»), Алиса («Алиса в стране чудес»). Александр Новиков, выпускник Новосибирской консерватории, занимает пост главного дирижера театра с 2010 года и является дирижером-постановщиком таких востребованных публикой мюзиклов и оперетт, как: «Парижская жизнь», «Мистер Икс», «Марица», «Белая акация», «Чиполлино», «Веселая вдова», «12 стульев», «Зойкина квартира», «Летучая мышь», «Одиссея капитана Блада», «Сирано де Бержерак», «Средство Макропулоса», «Тристан и Изольда», «Фанфан-Тюльпан» и «Безымянная звезда».

Полученные на этот раз Новосибирским музыкальным театром «Золотые маски» — добавление к восьми другим, заработанным в предыдущие годы.

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