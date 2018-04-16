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Запас «Золотых масок» пополнили новосибирцы
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Запас «Золотых масок» пополнили новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Это дирижер Александр Новиков и солистка Евгения Огнева (роль второго плана, мадемуазель Ку-Ку), названные лучшими в престижных номинациях за свою работу в спектакле «Безымянная звезда».
Напомним, что Евгения служит в театре с 2014 года. В ее репертуаре более пятнадцати полюбившихся зрителям ролей, в их числе Панночка («Вий»), Арабелла («Одиссея капитана Блада»), Алиса («Алиса в стране чудес»). Александр Новиков, выпускник Новосибирской консерватории, занимает пост главного дирижера театра с 2010 года и является дирижером-постановщиком таких востребованных публикой мюзиклов и оперетт, как: «Парижская жизнь», «Мистер Икс», «Марица», «Белая акация», «Чиполлино», «Веселая вдова», «12 стульев», «Зойкина квартира», «Летучая мышь», «Одиссея капитана Блада», «Сирано де Бержерак», «Средство Макропулоса», «Тристан и Изольда», «Фанфан-Тюльпан» и «Безымянная звезда».
Полученные на этот раз Новосибирским музыкальным театром «Золотые маски» — добавление к восьми другим, заработанным в предыдущие годы.
СПРАВКА
В 2017 году специальным призом жюри премии «Золотая маска» награжден актерский ансамбль спектакля «Три сестры» (режиссер Тимофей Кулябин) театра «Красный факел». В конкурсе «Эксперимент» победителем в двух номинациях стал спектакль «Снегурочка» театра «Старый дом».
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