Представительница театра-студии «Грань» стала лауреатом «Золотой Маски»

В воскресенье, 15 апреля на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в Москве прошла торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», сообщает министерство культуры Самарской области.

В этом году Самарская область была представлена в четырёх номинациях:

— Спектакль «Король Лир» театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) — номинация «Драма/Спектакль малой формы»;

В марте «Грань» приняла участие в программе «Золотая Маска в городе» и дважды показала в Театре Наций спектакль «Король Лир» московской публике. Спектакль транслировался на всю Россию в рамках проекта «Золотая Маска online», запись в течение года доступна на сайте Яндекс

В рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» театр-студия «Грань» также показал спектакль «Театр теней Офелии».

Всего экспертным советом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» были выдвинуты 70 спектаклей из 22 регионов России, номинированы около 300 участников в 37 номинациях. Несмотря на высокую конкуренцию, Самарская область смогла получить «Золотую Маску».

Лауреатом Премии 2018 года в номинации «Драма/Работа художника по костюмам» признана Елена Соловьева («Король Лир», Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск).

«Это заслуженная победа. Хочется поздравить и Елену Соловьеву, и весь театр «Грань». Это победа всего коллектива театра, Дениса Бокурадзе, всей команды и всех тех новокуйбышевцев и самарцев, кто их поддерживает и помогает. Мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы «Грань» нас радовала новыми спектаклями. У Дениса Сергеевича много планов на будущее. Я думаю, мы сможем его увидеть в номинациях «Золотой маски» не только малой, но и большой формы», — прокомментировал успех врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов

В свою очередь художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе отметил: «Казалось невозможным получить „Золотую Маску“ два года подряд в одной и той же номинации. Сейчас Елена получила и это очень здорово. Я поздравляю Елену Соловьеву и весь наш театр „Грань“. В сентябре фестиваль „Золотая Маска“ планирует провести в Новокуйбышевске показы лучших спектаклей. Очень надеюсь, что этот проект состоится».