Ещё
Представительница театра-студии «Грань» стала лауреатом «Золотой Маски»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представительница театра-студии «Грань» стала лауреатом «Золотой Маски» 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 15 апреля на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в Москве прошла торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», сообщает министерство культуры Самарской области.
В этом году Самарская область была представлена в четырёх номинациях:
— Спектакль «Король Лир» театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) — номинация «Драма/Спектакль малой формы»;
Денис Бокурадзе («Король Лир», Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск) — номинация «Драма/Работа режиссера»;
Елена Соловьева («Король Лир», Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск) — номинация «Драма/Работа художника по костюмам»;
Евгений Ганзбург («Король Лир», Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск) — номинация «Драма/Работа художника по свету».
В марте «Грань» приняла участие в программе «Золотая Маска в городе» и дважды показала в Театре Наций спектакль «Король Лир» московской публике. Спектакль транслировался на всю Россию в рамках проекта «Золотая Маска online», запись в течение года доступна на сайте Яндекс.
В рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» театр-студия «Грань» также показал спектакль «Театр теней Офелии».
Всего экспертным советом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» были выдвинуты 70 спектаклей из 22 регионов России, номинированы около 300 участников в 37 номинациях. Несмотря на высокую конкуренцию, Самарская область смогла получить «Золотую Маску».
Лауреатом Премии 2018 года в номинации «Драма/Работа художника по костюмам» признана Елена Соловьева («Король Лир», Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск).
«Это заслуженная победа. Хочется поздравить и Елену Соловьеву, и весь театр «Грань». Это победа всего коллектива театра, Дениса Бокурадзе, всей команды и всех тех новокуйбышевцев и самарцев, кто их поддерживает и помогает. Мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы «Грань» нас радовала новыми спектаклями. У Дениса Сергеевича много планов на будущее. Я думаю, мы сможем его увидеть в номинациях «Золотой маски» не только малой, но и большой формы», — прокомментировал успех врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
В свою очередь художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе отметил: «Казалось невозможным получить „Золотую Маску“ два года подряд в одной и той же номинации. Сейчас Елена получила и это очень здорово. Я поздравляю Елену Соловьеву и весь наш театр „Грань“. В сентябре фестиваль „Золотая Маска“ планирует провести в Новокуйбышевске показы лучших спектаклей. Очень надеюсь, что этот проект состоится».
АиФ-Самара: последние новости
«Пластилиновый дождь» не будет проводить Фестиваль уличных театров в Самаре В селе Алькино в овраге с талыми водами найдено тело пятилетнего мальчика Пасхальный фестиваль «Солнечный круг» пройдет в Самаре 14 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Команду КВН из НАТО показали Путину
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple2
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение