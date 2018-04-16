Актер Нижегородского театра драмы Олег Шапков стал лауреатом национальной премии «Золотая маска»

Спектакль был поставлен в Музее истории ГУЛАГа творческим объединением «Таратурб» (Москва).

Он создан по одноименному роману Чингиза Айтматова . В его основе — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький станционный поселок среди бескрайней казахской степи.

Пронзительную историю рассказывают 4 артиста и 9 кукол. Их маленький игрушечный мирок пытается охватить всю безграничность жизни и Вселенной: от верблюда, бредущего вдоль железнодорожного полотна, до запуска ракет к иным галактикам.

На сцене созданного в Музее истории ГУЛАГа спектакля появляются настоящие музейные экспонаты — вещи, собранные в экспедициях по местам бывших лагерей. За каждой арестантской миской, шахтерским фонарем со зловещих урановых рудников Чукотки, куском колючей проволоки, лопатой, кайлом стоит жизнь реального человека.

Олег Шапков вернулся в труппу нижегородского театра драмы в текущем сезоне и уже сыграл несколько ярких ролей, он очень тепло принят нижегородской публикой. При этом Олег не оставляет творческих проектов в театре «Zooпарк» и других коллективах.

— Назвать спектакль мистерией придумал музей, но мы с этим согласны, — пояснил в аннотации к спектаклю режиссер Антон Калипанов. — Мистерия — это вообще что? Средневековая европейская драма на библейские темы. Ее разновидность — вертеп, рождественская история в куклах, которую показывают в специальном двухэтажном ящике. Чем-то наш спектакль этот жанр напоминает. И куклы у нас такие, вертепные: не планшетные, не тростевые и не марионетки, а статичные, у них подвижны только руки и головы. Да и сюжет получился в каком-то смысле религиозный, про добро и зло.

Ранее мы сообщали, что у спектакля были серьезные конкуренты в номинации.

Редакция NN.RU поздравляет Олега Шапкова и его единомышленников с успехом.