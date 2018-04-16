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Ханты-Мансийск принимает окружную «Студенческую весну»
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Ханты-Мансийск принимает окружную «Студенческую весну» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Окружной творческий фестиваль молодежи «Студенческая весна» стартует в Ханты-Мансийске 18 апреля. Он будет 16-ым по счету и соберет более 500 участников из 20 средних профессиональных и высших учебных заведений Ханты-Мансийского округа.
Участники фестиваля будут представлять номера в разных номинациях: музыкальное, танцевальное, театральное направление, оригинальный жанр, журналистика, студенческая программа. Кроме того, появилось новое для фестиваля направление — «Видео», которое имеет только заочный этап.
В жюри фестиваля входят известные деятели культуры и искусства, журналисты: Художественный руководитель джазового квинтета «Sweet sweet Corner» и квартета саксофонистов «Saxflight», артист Духового оркестра Югры, саксофонист рок-группы «City blues Band» Олег Боровков, редактор телекомпании «ТНТ-Нижневартовск» и рекламно-информационного канала «СитиГид» Екатерина Пестова, международный презентер, хореограф, танцор, модель, актер, стилист, создатель своего собственного стиля «Aero New Style» Саша Ошкин, театральный продюсер, заместитель директора по развитию Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская и другие.
Стоит отметить, что в этом году зрителям представят рекордое количество программ за все время существования студенческой весны. Открывать фестиваль будет программа делегации ХМАО-Югры, занявшая I место в прошлом году на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в Туле.
Завершится фестиваль 21 апреля, где будут подведены итоги и определены лучшие представители и художественные номера, которые представят Югру на всероссийской «Студенческой весне».
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