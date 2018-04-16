Костромская Снегурочка выиграла «золотую маску» 

В воскресенье, 15 апреля, на Новой сцене Государственного академического Большого театра России состоялось самое значительное событие нынешнего театрального сезона — церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Самой престижной отечественной награды в этом году удостоен спектакль Костромского областного театра кукол «Снегурочка» — постановка по мотивам одноимённой пьесы Александра Островского.
Спектакль получил «Золотую Маску» в номинации «Лучшая работа художника в театре кукол», лауреатами стали заслуженный художник России Эмиль Капелюш и Юлия Михеева. Именно они были приглашены для создания сценографии спектакля. Кроме петербуржца Эмиля и Капелюша и москвички Юлии Михеевой, над постановкой работали режиссёр Евгений Ибрагимов из Чехии, композиторы Николай и Семён Якимовы и хореограф компании современного танца «Диалог Данс» Мария Качалкова. Привлечь такую маститую постановочную команду стало возможным благодаря тому, что на создание «Снегурочки» Костромской областной театр кукол получил грант Правительства РФ на реализацию творческих проектов.
Нынешняя «Золотая Маска» — вторая в истории Костромского областного театра кукол: в 2011 году престижную награду получил спектакль театра по пьесе Антона Чехова «Медведь». Ещё три «Золотые Маски» в копилке костромской компании современного танца «Диалог Данс».