Пять вечеров: с дикарём, бешеной балериной и неизвестным Парижем

Понедельник, 16 апреля

Творческая встреча «Виват, духовой оркестр!»

Для любителей духовой музыки в музыкальном училище пройдёт настоящий праздник — сборный концерт разнообразных коллективов: там будут «Весёлые ребята» из ДШИ № 8, «Brasswood» из ДШИ № 9, духовой оркестр НМУ им. Балакирева, участники из области. Гостей творческой встречи ждут сольные оркестровые произведения, вокальная музыка, духовой оркестр со струнной группой и разнообразные сюрпризы. (6+)

Где: Музыкальное училище им. Балакирева, ул. Бекетова, 5В; Большой зал. Во сколько: 15:30. Цена: вход свободный.

Театр «Буфф», спектакль «Дикарь»

На сцене Нижегородского театра драмы — гастроли Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф», который покажет необыкновенно красивую пронзительную историю, поставленную заслуженной артисткой России Никой Козоровицкой по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны . Двум тётушкам, владелицам живописной усадьбы в горах, на попечение сваливается осиротевший племянник. И надо бы заняться воспитанием любимого чада, но из-за его необузданного дикарского нрава от него сбегают все учителя. И тогда отважные «старые девы» решаются на отчаянный шаг — выписывают ему из города молоденькую учительницу. Вот только одна незадача — ученику уже двадцать четыре года, и ему тоже есть чему научить рафинированную горожанку Маргариту. (16+)

Где: Театр драмы, ул. Большая Покровская, 13. Во сколько: 18:30. Цена: 400–1200 руб.

Вторник, 17 апреля

Кинолекторий «Фильмы со смыслом». «Студия „Нижний“

Если вы ещё не видели красивейший фильм о нашем городе, или уже видели, но хотели бы пересмотреть — приходите на открытый показ в „Рекорд“. К тому же, на этом показе будет присутствовать автор сценария, режиссер и продюсер Евгений Кудельников , с которым можно будет обсудить картину. Музыкальная мелодрама „Студия Нижний“ — это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, который искренне влюблён в исчезающий старый город и старинные „вечные“ вещи. Главному герою предстоит пройти череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам. Действие этой романтичной трогательной картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода, насыщенной архитектурой, изобразительным искусством и музыкой русского провинциального города. (12+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 13:00. Цена: вход свободный.

Двухчастная выставка „Исследование пейзажа“

Двухчастная выставка по исследованию собирательного образа нового пейзажа — это проекты, независимо существующие в одном выставочном пространстве: „Пустое место“ Егора Плотникова и „Мембрана“ Гёнсу Ана. Гёнсу Ан работает с темой пограничных территорий — местом, где создаётся особое напряжение двух разных систем — города и окраины, двух „индивидуальностей“, как называет их художник. А Егор Плотников — автор серии реалистических полотен, изображающих аскетичные и скупые среднерусские ландшафты в духе барбизонцев и передвижников, в сочетании с миниатюрной антропоморфной пластикой. (6+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло. Во сколько: 12:00–20:00. Цена: 100–200 руб.

Среда, 18 апреля

Малая музыкальная академия приглашает друзей

Воспитанники Малой музыкальной академии при консерватории им. Глинки готовы продемонстрировать свои таланты перед широкой зрительской аудиторией. Они исполнят классические произведения на скрипках, фортепиано, домре и гитаре. В программе также прозвучат и вокальные произведения. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40, малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Выставка „Неизвестный Париж“

Также в среду можно отправиться на открытие уникального фотопроекта „Неизвестный Париж. Город PosleSlov. Гений Места“, объединяющего Россию и Францию через объектив фотокамеры. Автор проекта — Алёна Агеева , основатель, режиссёр и актриса Пластического Театра PosleSlov. В программе открытия: перформанс театра PosleSlov, премьера короткометражного арт-фильма, снятого в Париже режиссёром Женей Мироновым и Алёной Агеевой, и приятные сюрпризы.

Где: Кинофактура, ул. Варварская, 32. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Четверг, 19 апреля

Концерт „От сердца к сердцу“

Концерт „От сердца к сердцу“ посвящён творчеству выдающегося российского композитора, уроженца Нижнего Новгорода, Бориса Андреевича Мокроусова , автора известных и любимых мелодий из кинофильмов „Неуловимые мстители“, „Весна на заречной улице“, „Стряпуха“. баритон Николай Кошелев исполнит песни, музыку к которым написал Мокроусов: „Сормовскую лирическую“, „Когда весна придёт не знаю“, „Одинокую гармонь“ — и многие другие популярные и сердечные произведения. (6+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 18:30.

Цена: 200–500 руб.

Спектакль „Бешеная балерина“

Это поистине интересно, динамично, феерично! Уникальный моноспектакль в исполнении Константина Кибардина , который всегда проходит с аншлагом, вновь предстанет перед зрителями. Никому не нужная балерина Варечка рассказывает историю своей карьеры. У неё нет работы, нет денег, нет поклонников, всё что у неё осталось — собака-кобель, которую она зовет Айседорой Дункан, и воспоминания о прошлой жизни, о безумном стремлении к сцене, к карьере. Отказываясь от всех человеческих удовольствий, она всё своё время посвящала репетициям. Безумные интриги, заговоры, и даже попытки отравить её не смогли сломить её решимости. Но балерина никак не хотела примириться с жестокой правдой, о которой ей говорили авторитетные и любимые люди — у неё просто нет таланта… (16+)

Где: Маяковка 10, ул. Рождественская, 10; 4 этаж. Во сколько: 19:00. Цена: 450–600 руб.

Пятница, 20 апреля

Премьера фильма „Колодец“

Фильм „Колодец“ Юрия Немцова Антона Белоусова завершает документальную трилогию о воде, земле, огне и воздухе. В этом фильме четыре стихии в руках мастеров участвуют в рождении рубленого колодца, который строится по старинной технологии в опустевшей деревне на севере Нижегородской области. По сюжету, в глухой забытой деревне живет только один человек — бывший физик. Найдя старое колодезное ведро в развалинах дома, он начинает строить колодец. Вскоре он понимает, что в деревне живёт кто-то еще. Но, несмотря на происходящие странности, колодезник продолжает строить колодец. А физик — машину времени. (12+)

Где: Нижегородский дом учёных, ул. Октябрьская, 26. Во сколько: 17:30.

Цена: вход свободный.