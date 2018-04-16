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Анну Нетребко удостоили специальной премии жюри «Золотой маски»
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Анну Нетребко удостоили специальной премии жюри «Золотой маски» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Церемония вручения театральной премии «Золотая маска — 2018» состоялась 15 апреля в Москве. Она в 24-й раз проходит на Новой сцене Большого театра. Специальной премии жюри музыкального театра «За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра „Манон Леско“ удостоены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, сообщает ТАСС. Премию за них получил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. „Отсутствие замечательных артистов объясняется, прежде всего, тем, что у Анны Нетребко в ближайшее время премьера „Тоски“ в Metropolitan Opera“, — заявил он.
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