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«Вас зацепит»: Матвейчук приглашает крымчан на спектакль
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«Вас зацепит»: Матвейчук приглашает крымчан на спектакль 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В конце апреля крымским театралам предстоит удивительное путешествие в прошлое вместе с известным российским актером Александром Балуевым и актером и композитором Глебом Матвейчуком — вместе они выступят в спектакле «Признание». Об этом в комментарии радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал актер Глеб Матвейчук.
Как рассказал Матвейчук, это — его первая серьезная драматическая работа. Сюжет спектакля «Признание» нетривиален — это глубокая история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. В центре действия — поручик царской армии (Глеб Матвейчук) и жесткий комиссар (Александр Балуев).
"Я в этом спектакле реализовываюсь как актер, певец, композитор. Это очень интересно для меня как для творческого человека, — рассказал Матвейчук. — Я обещаю крымскому зрителю, что этот спектакль никого не оставит равнодушным. Вы ощутите весь спектр эмоций, вы будете говорить о нем ни один день, ведь он наверняка вас зацепит".
Жители и гости Симферополя смогут увидеть музыкально-драматический спектакль «Признание» по пьесе молодого драматурга Максима Фролова 24 апреля, севастопольцы — 25 апреля. Режиссер-постановщик — Александр Балуев. Помимо Балуева, в спектакле главные роли играют Глеб Матвейчук и актриса Ольга Ажажа.
"Мы очень ждем встречи с крымскими зрителями. Надеемся, что у нас еще найдется время погулять и подышать свежим воздухом, пообщаться с людьми и хорошо провести время, — рассказал Матвейчук. — На полуострове я был последний раз лет пять назад, еще до всех событий, и мне очень интересно посмотреть, какой он сейчас. Я очень хочу увидеть все своими глазами".
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