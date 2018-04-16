«Вас зацепит»: Матвейчук приглашает крымчан на спектакль

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В конце апреля крымским театралам предстоит удивительное путешествие в прошлое вместе с известным российским актером Александром Балуевым и актером и композитором Глебом Матвейчуком — вместе они выступят в спектакле «Признание». Об этом в комментарии радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал актер Глеб Матвейчук.

Как рассказал Матвейчук, это — его первая серьезная драматическая работа. Сюжет спектакля «Признание» нетривиален — это глубокая история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. В центре действия — поручик царской армии (Глеб Матвейчук) и жесткий комиссар (Александр Балуев).

"Я в этом спектакле реализовываюсь как актер, певец, композитор. Это очень интересно для меня как для творческого человека, — рассказал Матвейчук. — Я обещаю крымскому зрителю, что этот спектакль никого не оставит равнодушным. Вы ощутите весь спектр эмоций, вы будете говорить о нем ни один день, ведь он наверняка вас зацепит".

Жители и гости Симферополя смогут увидеть музыкально-драматический спектакль «Признание» по пьесе молодого драматурга Максима Фролова 24 апреля, севастопольцы — 25 апреля. Режиссер-постановщик — Александр Балуев. Помимо Балуева, в спектакле главные роли играют Глеб Матвейчук и актриса Ольга Ажажа

"Мы очень ждем встречи с крымскими зрителями. Надеемся, что у нас еще найдется время погулять и подышать свежим воздухом, пообщаться с людьми и хорошо провести время, — рассказал Матвейчук. — На полуострове я был последний раз лет пять назад, еще до всех событий, и мне очень интересно посмотреть, какой он сейчас. Я очень хочу увидеть все своими глазами".