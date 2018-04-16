Фоменки играют спектакль про таинственных курьеров

В «Мастерской Петра Фоменко» — премьера. Молодой режиссер Алексей Кузмин-Тарасов поставил спектакль с интригующим названием «Сережа очень тупой». Так же называется и пьеса Дмитрия Данилова , которая легла в основу спектакля.

Впервые она была представлена публике в ходе читки на драматургическом фестивале «Любимовка», летом прошлого года. «Мне показалось интересным написать пьесу с вполне классической формой (сюжет, персонажи, диалоги), со своей внутренней логикой, но при этом абсурдную», — рассказывает драматург. Действительно, произведение Данилова можно в какой-то мере причислить к корпусу драматургии театра абсурда. В типовую московскую однушку, где живут тридцатилетние супруги Сережа и Маша, заявляются три курьера из таинственной Службы Доставки с посылкой от неизвестного отправителя. Перед этим они, конечно же, позвонили хозяину дома и предупредили, что будут в течение часа. К ужасу Сережи «в течение часа» в этой Службе подразумевает не дорогу, а нахождение у клиента в течение часа. И вот эти странные люди в зеленой униформе высиживают положенное время, отвлекая программиста Сережу от работы и заставляя играть в города.

«Если мне нужно ответить на вопрос «о чем эта пьеса?», то я бы сказал, что она о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придется иметь дело и как-то на него реагировать», — объясняет Данилов. В 2006-м году по фестивальным экранам прошел фильм Аркадия Яхниса по сценарию Юрия Арабова «Ужас, который всегда с тобой» — там был использован тот же абсурдистский прием: в квартиру простых обывателей заселялась группа спецназовцев, которая «пасла» владельца квартиры напротив. И несчастные супруги постепенно привыкали к жизни в собственном доме с чужими людьми. Такое вроде тихое и ненавязчивое насилие, но ему совершенно невозможно противостоять, в нем вязнешь…

«Тупой» Сережа в пьесе Данилова тоже на глазах теряет уверенность. Столичный IT-гений пасует перед заскорузлыми мужичками из города Грязи (да-да, все трое родились в славном городе Грязи), пьющими чай из блюдечек, с сахаром вприкуску. Потому что они представляют какую-то зловещую, темную силу, которая способна задавить массой. «Курьерам» из «Службы Доставки» странными и неправильными кажутся умники вроде Сережи. Надо бы таких навещать и вселять в них напряжение, чтоб не мнили себя хозяевами жизни. Скромнее надо быть, Сережа, не выпендриваться и не обижать уроженцев города Грязи.