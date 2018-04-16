Саттон: «Олд Траффорд» стал «Театром кошмаров» 

Экс-игрок «Селтика» и «Челси» Крис Саттон поделился мнением о поражении "Манчестер Юнайтед" от «Вест Бромвича» (0:1).
"Манчестер Сити" заслужил это чемпионство. Мы увидели яркий сезон в их исполнении. Они забили много голов под руководством великолепного тренера Гвардиолы и оставили всех далеко позади.
Что касается «Манчестер Юнайтед». «Олд Траффорд» из «Театра мечты» превратился в «Театр кошмаров». Казалось, что после победы в дерби они должны встрепенуться. Вместо этого команда Моуринью преподнесла «Сити» чемпионство прямо на блюдечке" — приводит слова Саттона BBC.