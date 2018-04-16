Серебренников получил «Золотую маску» за «Чаадского»

В Москве состоялось вручение престижной театральной премии «Золотая маска».

Кирилл Серебренников получил премию как лучший оперный режиссер за «Чаадского» на сцене «Геликон-оперы». Так как он находится под домашним арестом, награду передали продюсеру спектакля. Также коллектив «Гоголь-центра» стал лауреатом спецпремии жюри за создание пространства творческой свободы и смелые поиски.

Алла Демидова стала лучшей драматической актрисой за роль в постановке «Ахматова. Поэма без героя». Вячеслав Ковалев — лучшим актером за роль в «Изгнании» Театра имени Маяковского.

Спектакль «Страх. Любовь. Отчаянье» Малого драмтеатра Петербурга признан лучшей драматической постановкой.

Лучшим мюзиклом стал «Суини Тодд, маньяк — цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке. А «Сюита в белом» Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко признана лучшим балетным спектаклем.