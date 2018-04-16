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Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля «Жил-был Король»
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Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля «Жил-был Король» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Спектакль «Жил-был Король» поставила режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко, с ней самарский зритель знаком по спектаклям «Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди», «Багаж» и «Честное имя барона Мюнхгаузена».
Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова — коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Здесь звери, убитые на охоте, оживают и убегают в лес; гигантская птица Рух «сослепу» путает человека с диковинным зверем, Кухарка спасает Короля от досужих невест, а нелепая Смерть изгоняется веселой свадебной толпой.
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