Спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в прямом эфире

Актер Саша Петров полтора года назад придумал авторскую постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая не перестает удивлять зрителей. Недавно на драматическое шоу пришло более 5000 тысяч зрителей в московский Крокус Сити Холл, а после одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15000 экземпляров.

Сыктывкара, Саратова, Перми, Тюмени, Уфы, Создатели #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ продолжают экспериментировать с новыми форматами. Теперь невероятную историю любви, рассказанную Сашей Петровым в спектакле, покажут и в кинотеатрах. Жители Калининграда , Нижнего-Новгорода, Челябинска Астрахани и еще десяти городов, смогут прийти 23 мая в кинотеатр в своем городе и увидеть live-кино #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Трансляция будет организована прямо из московского Театра им. Ермоловой.

«Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ? Я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями — у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах. — рассказывает Саша Петров. — Я не сразу согласился на такой шаг, потому что здесь есть свои технические нюансы. Но я благодарен нашим партнерам, которые убедили меня, что нынешние технологии позволяют без погрешностей в режиме реального времени показывать спектакли в кино».

23 мая в двадцати городах пройдет синхронный показ спектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ из московского Театра им. Ермоловой. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и live-трансляцию спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум , и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.

Кинозрителям Саша Петров известен по главным ролям в мелодраме «Лед», блокбастере «Притяжение», киносериале «Гоголь», сериалу «Полицейский с Рублевки» и другим. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это абсолютно самостоятельный проект Петрова, где он и режиссер, и сценарист, и главный персонаж.

Успей #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кино!