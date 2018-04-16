Минкультуры увеличило финансирование «Русских сезонов» в Италии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Бюджет «Русских сезонов» в Италии складывается из многих источников, министерство культуры РФ в этом году увеличило объем финансирования со своей стороны до 300 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

"Если мы говорим о бюджете «Русских сезонов», то он складывается из нескольких источников. С одной стороны, это прямые финансовые расходы, которые выделяются по линии минкультуры . В этом году мы смогли существенно увеличить объем финансирования почти до 300 миллионов рублей, правительство пошло нам навстречу с учетом важности этого проекта. Плюс это средства, которые выделяет правительство", — сказал Журавский.

По его словам, Москва и Санкт-Петербург также частично финансируют гастроли своих коллективов, представленных на «Русских сезонах». Часть средств, расходуемых на гастрольную деятельность, уже заложена в бюджет учреждений культуры. Кроме того, принимающая сторона, в частности, итальянские продюсеры, помогает с финансированием российских коллективов.