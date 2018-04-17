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Подведены итоги первых 100 дней проекта «Русские сезоны» в Италии
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Подведены итоги первых 100 дней проекта «Русские сезоны» в Италии 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Газета "Труд"
Москва, 17 апреля 2018 г. 16 апреля 2018 года в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 100 дням проведения Международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии. В мероприятии приняли участие Статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, Министр-советник Посольства Италии в Москве Микеле Томмази, директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда и театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок. Участники огласили результаты первых 100 дней проекта и отметили его необычайный успех.
"Русские сезоны" — это сформировавшийся мировой бренд российской культуры, отчасти отсылающий к истории дягилевских сезонов, отчасти воспринимаемый уже как актуальный современный проект. За первые 100 дней итальянские мероприятия проекта посетило более 1 миллиона человек. До конца года, полагаем, численность зрителей достигнет 6 миллионов человек. Уверен, что благодаря репрезентативной программе и великолепному составу участников этого фестивально-гастрольного марафона жители Италии смогут непосредственно оценить, почувствовать, пережить потрясающее многообразие и богатство российской культуры. Такие впечатления и встречи наилучшим образом противостоят негативным предубеждениям и стереотипам, усиленно распространяемым о России. Подобные гуманитарные проекты формируют долгосрочные отношения между людьми, создают фундамент для развития партнерства и сотрудничества двух стран. «Русские сезоны» стали ярким примером того, насколько культура и искусство могут влиять на улучшение и развитие международных отношений. К сожалению, порой, культурная дипломатия остается единственным средством коммуникации в условиях охлаждения политических отношений. Хорошо, что это не относится к Италии. Я благодарен нашим итальянским коллегам за поддержку и помощь в организации этого праздника российской культуры. Убежден, что Германия, где пройдут «Русские сезоны» в 2019 году, гостеприимно примет наш очередной фестиваль русского искусства», — подчеркнул Статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский.
"Русские сезоны" имеют богатую историю. Идею создания этого бренда приписывают легендарному театральному и художественному деятелю Сергею Дягилеву. Именно его «Русские сезоны» с 1909 по 1929 годы представляли миру русскую культуру: артистов балета и оперы, композиторов, художников, десятки театральных представлений. В XXI веке проект решили перезапустить — теперь он проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации.
В этом году «Русские сезоны» с большим успехом проходят в 74 городах на Апеннинском полуострове. Всего программа этого года объединит 310 мероприятий, среди которых 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников «Русских сезонов» в Италии 87 учреждений культуры. Всего организаторы ожидают, что число посетителей превысит 6 миллионов человек.
"Меня не удивляет, что «Русские сезоны», как только что рассказал заместитель министра культуры Журавский, имеют в Италии большой успех. Ведь с Россией нас связывает искренняя дружба и общность интересов, которые проявляются в самых разных сферах: в политической, в торгово-экономической, в культурных обменах. В культурной сфере мы продолжим укреплять наши динамичные отношения, которые стали инструментом поддержания преемственности и стабильности наших связей в период серьезных геополитических изменений. В 2017 году мы провели более 150 мероприятий, в которых приняло участие более миллиона человек, и этот год станет не менее насыщенным: параллельно «Русским сезонам» в Италии в РФ пройдет целый ряд мероприятий. Их кульминацией станет участие Италии в качестве почетного гостя в Международном культурном форуме Санкт-Петербурга. В заключение позвольте мне сказать, что я действительно счастлив говорить сегодня с вами о культуре. Потому что культурная дипломатия, особенно в такие сложные времена, как те, которым мы сейчас являемся свидетелями, — это основополагающий инструмент для того, чтобы сглаживать разногласия и понимать друг друга. Италия и Россия всегда подпитывали этот диалог и продолжат делать это в будущем", — отметил Министр-советник Посольства Италии в Москве Микеле Томмази.
Мероприятия «Русских сезонов» объединяют известных деятелей искусства и молодых российских артистов, которые получают возможность заявить о себе на международной арене. Расширенная география и увеличение количества событий в программе ожидаемо привлечет внимание еще большего количества посетителей и зрителей.
В 2019 году международный культурный проект «Русские сезоны» примет Германия. Полная программа станет известна во второй половине 2018 года.
Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:
http://www.russianseasons.org — официальный сайт фестиваля
https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ — сообщество в Facebook
@russian.seasons — официальный Instagram проекта
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