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Квест по мотивам саги о Гарри Поттере пройдет в Московском доме книги в рамках акции «Библионочь»
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Квест по мотивам саги о Гарри Поттере пройдет в Московском доме книги в рамках акции «Библионочь» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Московский дом книги».
«Московский Дом книги примет участие в ежегодной акции «Библионочь-2018», которая пройдет по всей стране 21 апреля. Посетителей ждет насыщенная программа — чтение вслух детских книг, разговор о писателях-юбилярах, презентация книги «Эра Водолея» российского политического технолога и публициста Станислава Белковского. Также всех поклонников книг о Гарри Поттере ждет костюмированный квест с распределяющей Живой шляпой и известными литературными героями. Участники вместе с героями книг о Гарри Поттере пройдут задания на смекалку, скорость, умение работать в команде, и конечно же, получат множество сюрпризов и ярких впечатлений», — рассказали в пресс-службе.
Руководитель сети Надежда Михайлова уточнила, что программа акции начнется в 17:00 с чтения детских произведений вместе с известной журналисткой и телеведущей Татьяной Веденеевой. В этом году, напомнила она, «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
«В этом году мы решили объединить в своей культурно-развлекательной программе «Библионочи» две темы: федеральную — «Магия книги», и московскую — «Отцы и дети», приуроченную к 200-летию со дня рождения русского писателя И. Тургенева в этом году», — рассказала Н. Михайлова.
Сообщается также, что главный магазин — Московский дом книги на ул. Новый Арбат официально продлит свою работу до 1:00.
«Завершится «Библионочь в Московском доме книги проектом „Читаем Тургенева“. В 23:00 со сцены прозвучат фрагменты известных произведений русского классика XIX века в исполнении артистов театра „Модерн“. Гостей ждет увлекательная викторина по творчеству писателя, где каждый участник получит тематический подарок, а главным призом станут билеты в театр», — добавили в пресс-службе.
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