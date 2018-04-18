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Можно ли в Казани увидеть спектакль лауреата «Золотой маски»?
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Можно ли в Казани увидеть спектакль лауреата «Золотой маски»? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Танцовщик Нурбек Батулла получил «Золотую маску» в номинации «Балет — современный танец» за спектакль о судьбе татарского алфавита «Элиф». Можно ли где-то посмотреть постановку?
«К сожалению, пока нет, — ответила супруга Нурбека Батуллы и пиар-менеджер проекта Алена Батуллина. — Проект некоммерческий, предназначен для небольшого зала и при каждом показе в лучшем случае выходим в «ноль». Средства от продажи билетов лишь компенсируют расходы на аренду зала, звук, свет и прочее.
Победа на «Золотой маске» — это всего лишь суточные — 30 тысяч рублей на всю творческую группу в 12 человек. Но мы приглашаем зрителей на другой спектакль, в котором Нурбек является хореографом, а главную роль исполняет танцовщик Марсель Нуриев. «Шамаиль» мы будем показывать на средства одного из выигранных грантов 13 мая в ДК Урицкого в 19 часов. Интервью с Нурбеком Батуллой читайте здесь.
АиФ Казань: последние новости
Казанец Нурбек Батулла получил «Золотую маску» 18 апреля музеи Казанского кремля будут работать бесплатно Кощаковское сельское поселение присоединили к Казани
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