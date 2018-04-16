Итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль в театре Вахтангова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Известный итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль по пьесе комедиографа Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник» на сцене театра имени Вахтангова в Москве, репетиции начнутся в сентябре, рассказал на пресс-конференции в понедельник директор театра Кирилл Крок

Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии состоялась в середине января в Риме: гости церемонии посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Около миллиона человек посетили мероприятия фестиваля в первые сто дней с его начала. Крок уточнил, что в рамках фестиваля театр Вахтангова в ноябре покажет в Милане постановку " Евгений Онегин ".

"Контакты театра Вахтангова с итальянской культурой не ограничиваются только «Русскими сезонами», они очень крепки и прекрасны… По результату переговоров мы подписали контракт с известным итальянским режиссером Лука де Фуско. Он приезжает в Москву в театр Вахтангова в сентябре и начинает репетировать спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо. Премьера будет в январе будущего года", — сказал Крок.

Он уточнил, что пьеса называется «Суббота, воскресенье, понедельник».