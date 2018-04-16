Ещё
Итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль в театре Вахтангова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль в театре Вахтангова 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Известный итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль по пьесе комедиографа Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник» на сцене театра имени Вахтангова в Москве, репетиции начнутся в сентябре, рассказал на пресс-конференции в понедельник директор театра Кирилл Крок.
Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии состоялась в середине января в Риме: гости церемонии посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Около миллиона человек посетили мероприятия фестиваля в первые сто дней с его начала. Крок уточнил, что в рамках фестиваля театр Вахтангова в ноябре покажет в Милане постановку "Евгений Онегин".
"Контакты театра Вахтангова с итальянской культурой не ограничиваются только «Русскими сезонами», они очень крепки и прекрасны… По результату переговоров мы подписали контракт с известным итальянским режиссером Лука де Фуско. Он приезжает в Москву в театр Вахтангова в сентябре и начинает репетировать спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо. Премьера будет в январе будущего года", — сказал Крок.
Он уточнил, что пьеса называется «Суббота, воскресенье, понедельник».
РИА Новости: последние новости
Мединский проведет итоговую коллегию Минкультуры Минкультуры увеличило финансирование "Русских сезонов" в Италии Мариинский театр объявил продажу абонементов на новый сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд7
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Куда поехать с детьми на майские праздники
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение