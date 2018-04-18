Театр Вахтангова пригласил на гастроли петербургский спектакль «Вахтангов_Чехов.docx»

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский Театр имени Евгения Вахтангова предоставил свою Симоновскую сцену Санкт-Петербургскому Городскому театру, который в среду и в четверг покажет спектакль «Вахтангов_Чехов.docx». Эта постановка приглашена на гастроли в Москву по инициативе директора Вахтанговского театра Кирилла Крока , о чем он сам сообщил ТАСС.

"В этом году я был членом экспертного совета Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», — рассказал Крок . Он напомнил, что премия присуждается режиссерам, актерам и театральным художникам не старше 35 лет, представившим на петербургской сцене экспериментальные и новаторские постановки.

"Так вот, из всех представленных постановок лично для себя я выделил спектакль Санкт-Петербургского Городского театра «Вахтангов_Чехов.docx» ("Игра с документом"), в котором рассказывается о создании и становлении системы Станиславского , о судьбе Первой студии МХТ, о дружбе Евгения Вахтангова Михаила Чехова ", — пояснил свой выбор директор Вахтанговского театра. «Я посчитал, что эту постановку обязательно должны увидеть прежде всего вахтанговцы — ведь в ней отражены важные страницы истории нашего театра, так возникло желание пригласить этот спектакль на гастроли в Москву», — сказал Крок.

Спектакль «Вахтангов_Чехов.docx» собран из восьми автобиографий, четырех учебников по актерскому мастерству, 30 статей, а также писем, лекций и многочисленных архивных материалов. Кроме Вахтангова и Чехова, в спектакле действуют Немирович-Данченко и Горький, Ермолова и Мейерхольд, и, конечно же, сам Константин Сергеевич Станиславский.

Спектакль отметили призом Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» в номинации «За лучший актерский дуэт» и призом Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» как " Лучший спектакль". «Сегодня „Вахтангов_Чехов.docx“ смогут оценить вахтанговцы, а в четверг, 19 апреля, спектакль будет показан для обычных зрителей», — заключил Кирилл Крок.