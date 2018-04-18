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Театр Вахтангова пригласил на гастроли петербургский спектакль «Вахтангов_Чехов.docx»
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Театр Вахтангова пригласил на гастроли петербургский спектакль «Вахтангов_Чехов.docx» 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Театр имени Евгения Вахтангова предоставил свою Симоновскую сцену Санкт-Петербургскому Городскому театру, который в среду и в четверг покажет спектакль «Вахтангов_Чехов.docx». Эта постановка приглашена на гастроли в Москву по инициативе директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, о чем он сам сообщил ТАСС.
"В этом году я был членом экспертного совета Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», — рассказал Крок. Он напомнил, что премия присуждается режиссерам, актерам и театральным художникам не старше 35 лет, представившим на петербургской сцене экспериментальные и новаторские постановки.
"Так вот, из всех представленных постановок лично для себя я выделил спектакль Санкт-Петербургского Городского театра «Вахтангов_Чехов.docx» ("Игра с документом"), в котором рассказывается о создании и становлении системы Станиславского, о судьбе Первой студии МХТ, о дружбе Евгения Вахтангова и Михаила Чехова", — пояснил свой выбор директор Вахтанговского театра. «Я посчитал, что эту постановку обязательно должны увидеть прежде всего вахтанговцы — ведь в ней отражены важные страницы истории нашего театра, так возникло желание пригласить этот спектакль на гастроли в Москву», — сказал Крок.
Спектакль «Вахтангов_Чехов.docx» собран из восьми автобиографий, четырех учебников по актерскому мастерству, 30 статей, а также писем, лекций и многочисленных архивных материалов. Кроме Вахтангова и Чехова, в спектакле действуют Немирович-Данченко и Горький, Ермолова и Мейерхольд, и, конечно же, сам Константин Сергеевич Станиславский.
Постановку осуществила режиссер Наталия Лапина, сценография — Александра Якунина, музыкальное оформление — Владимира Бычковского. В спектакле заняты Илья Ходырев, Роман Михащук, Михаил Рябов, Никита Сидоров, Михаил Поляков, Тина Тарусина. В форме «игры с документом» молодые артисты рассказывают про своих знаменитых сверстников, живших сто лет назад и строивших новый, живой театр.
Спектакль отметили призом Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» в номинации «За лучший актерский дуэт» и призом Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» как " Лучший спектакль". «Сегодня „Вахтангов_Чехов.docx“ смогут оценить вахтанговцы, а в четверг, 19 апреля, спектакль будет показан для обычных зрителей», — заключил Кирилл Крок.
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