В Вахтанговском театре представят спектакль об истории русского театра

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Лауреат Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв», спектакль Городского театра «Вахтангов_Чехов.docx» будет показан 18 и 19 апреля, сообщили в пресс-службе Вахтанговского.

Директор театра Кирилл Крок , который был в жюри премии, отметил особо эту работу, решил в качестве подарка к Международному дню театра привезти в Москву и показать этот спектакль вахтанговцам.

Закрытый показ «для своих» пройдет 18 апреля, а 19 апреля только один раз состоится представление спектакля на Симоновской сцене театра для широкого зрителя.