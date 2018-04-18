Ещё
В Вахтанговском театре представят спектакль об истории русского театра
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Вахтанговском театре представят спектакль об истории русского театра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лауреат Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв», спектакль Городского театра «Вахтангов_Чехов.docx» будет показан 18 и 19 апреля, сообщили в пресс-службе Вахтанговского.
Директор театра Кирилл Крок, который был в жюри премии, отметил особо эту работу, решил в качестве подарка к Международному дню театра привезти в Москву и показать этот спектакль вахтанговцам.
Закрытый показ «для своих» пройдет 18 апреля, а 19 апреля только один раз состоится представление спектакля на Симоновской сцене театра для широкого зрителя.
Создание и становление системы Станиславского, судьба Первой студии МХТ, дружба Евгения Вахтангова и Михаила Чехова, два часа увлекательной истории русского театра в исполнении молодых артистов Городского театра Санкт— Петербурга. Спектакль создан из 8 автобиографий и 4 учебников по актерскому мастерству, 30 статей, а также писем, лекций и многочисленных архивных материалов.
В форме «игры с документом» молодые артисты рассказывают про своих знаменитых коллег, живших сто лет назад и создававших новый живой театр. Кроме Вахтангова и Чехова в спектакле действуют и на глазах зрителя творят историю Владимир Немирович-Данченко, Максим Горький, Мария Ермолова, Всеволод Мейерхольд и Константин Станиславский.
В создании спектакля участвовали: режиссер Наталия Лапина, сценограф Александр Якунин, музыкальное оформление — Владимир Бычковский.
РИА Новости: последние новости
Сергей Юрский представит спектакль Reception на сцене Театра им. Моссовета Гастроли московского театра "Школа современной пьесы" пройдут в Липецке Российский молодежный театр представит премьеру "Два веронца" по Шекспиру
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино32
Самые странные факты об Иване Урганте11
Что стало с экс-участниками «Дома-2»1
Что стало с популярными группами и певцами 90-х25
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение