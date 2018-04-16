В самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «д`Артаньян»

В этот вечер на сцене были драки на шпагах, танцы на балу, проникновенное пение и, конечно же, блистательная актерская игра. Зрителям показали историю о настоящей любви, преданности, мужестве, отваге, чести и мужской дружбе.

На протяжении четырех лет самарские бизнесмены, топ-менеджеры и известные в городе люди выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей Самары.

Проект «ЗнаменитостиДетям.РФ» в этом году провел спектакль «дʼАртаньян» благодаря поддержке группы компаний «Новый дон» и "Сбербанка"

В этом году проект помог 30 талантливым детям Самары. Им подарили танцевальную инвалидную коляску, сценическое оборудование для выступлений, спортивную профессиональную экипировку, электронное пианино, звукозаписывающее оборудование, профессиональный эстрадно-джазовый мундштук для саксофона, а также оплату участия в конкурсах.

В спектакле «д`Артаньян» принимали участие 24 актера:

Организатор проекта ЦБТ „Эксперт“.