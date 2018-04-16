Ещё
В самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «д`Артаньян»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль «д`Артаньян» 

Волга Ньюс 36 минут назад
В этот вечер на сцене были драки на шпагах, танцы на балу, проникновенное пение и, конечно же, блистательная актерская игра. Зрителям показали историю о настоящей любви, преданности, мужестве, отваге, чести и мужской дружбе.
На протяжении четырех лет самарские бизнесмены, топ-менеджеры и известные в городе люди выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей Самары.
Проект «ЗнаменитостиДетям.РФ» в этом году провел спектакль «дʼАртаньян» благодаря поддержке группы компаний «Новый дон» и "Сбербанка".
В этом году проект помог 30 талантливым детям Самары. Им подарили танцевальную инвалидную коляску, сценическое оборудование для выступлений, спортивную профессиональную экипировку, электронное пианино, звукозаписывающее оборудование, профессиональный эстрадно-джазовый мундштук для саксофона, а также оплату участия в конкурсах.
В спектакле «д`Артаньян» принимали участие 24 актера:
Екатерина Максимова (МЕТРО Кэш энд Керри), Максим Токаренко (МегаФон), Александр Рахилькин (Предприниматель), Любовь Осипова (Галерея бутиков «Bosco di Ciliegi»), Буркхард Флюсс (ООО «Солана РУС»), Михаил Иванов (Стоматологическая клиника Доктора Иванова), Раиль Багдалов (Россельхозбанк), Юлия Боронина (Центр эстетической медицины «Леди-стиль»), Андрей Левитан (Выставочная компания «Экспо-Волга»), Евгения Воронина (Бутик украшений «Mon Chou-Chou»), Игорь Ермоленко (Частный лицей «Спутник»), Екатерина Левитан (Выставочная компания «Экспо-Волга», агентство эксклюзивных решений «Имидж-Волга»), Михаил Панкратов (Компания «QUATTRO»), Ирина Логачева (Компания «Био-Тон»), Александр Осипов (Предприниматель), Александр Леонов (ЭлПромМаш), Светлана Арнаутова (Поволжский банк Сбербанк России), Сергей Сухов (Поволжский банк Сбербанк России), Юлия Кулагина (Ассоциация «Версиво»), Михаил Панченков (Самарская Текстильная Компания), Денис Герасенков (Компания «Био-Тон»), Сергей Макаренков (Компания «Био-Тон»), Яков Сигал «Межрегиональная ассоциация „Веха“), Сергей Романов (Проектностроительная компания „Интерстрой).
Организатор проекта ЦБТ „Эксперт“.
Волга Ньюс: последние новости
В Театре драмы пройдет вечер, посвященный памяти Вячеслава Гвоздкова Театр-студия "Грань" получил вторую "Золотую Маску" Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля "Жил-был Король"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд7
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Куда поехать с детьми на майские праздники
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение