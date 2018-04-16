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Во время ЧМ в Ростове неотреставрированный Театр им. Горького стыдливо завесят баннерами
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Во время ЧМ в Ростове неотреставрированный Театр им. Горького стыдливо завесят баннерами 

161.ru 20 минут назад
Фото: 161.ru
Театр драмы имени М. Горького не успеют привести в более-менее приемлемый вид к чемпионату мира. Чтобы обшарпанный фасад не портил вид гостям со стороны главной городской площади, его решили завесить баннерами.
Лот появился на сайте госзакупок. Деньги на баннеры выделят из суммы, которую направили на организацию фестиваля болельщиков. Сколько потратят конкретно на баннеры, не указано, по всей видимости, это решит уже подрядчик, который выиграет аукцион — всего на оформление трибун, сцены и входных арок он получит почти 22 миллиона рублей.
— Баннеры должны быть напечатаны на негорючем тенте. Два будут размером 41x3,5 и 15x3,5 метра, три — 8x3,5 и 11x3,5 метра, и еще будет несколько баннеров поменьше, — сказано в техзадании.
Реставрацию театра начали в конце января. Для этого из федерального бюджета выделили около 24 миллионов рублей. Особое внимание уделят горельефам скульптора Сергея Королькова — они начали трескаться, и от них отваливались куски бетона. Фигуры пообещали отреставрировать.
Горельефы пообещали отремонтировать. Но уже после ЧМ
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