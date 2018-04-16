Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Росмолодёжи

Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Федерального агентства по делам молодёжи.

Проект будет реализован региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Архангельским театром драмы имени Ломоносова.

«Живое слово театра» — это первый всероссийский конкурс инсценировок современной российской прозы. К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы, студенты и выпускники гуманитарных специальностей вузов, а также все, кто хочет попробовать себя в литературе и театральном искусстве.

Проект был представлен на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» и получил грант Федерального агентства по делам молодёжи.