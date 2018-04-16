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Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Росмолодёжи
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Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Росмолодёжи 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Федерального агентства по делам молодёжи.
Проект будет реализован региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Архангельским театром драмы имени Ломоносова.
«Живое слово театра» — это первый всероссийский конкурс инсценировок современной российской прозы. К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы, студенты и выпускники гуманитарных специальностей вузов, а также все, кто хочет попробовать себя в литературе и театральном искусстве.
Проект был представлен на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» и получил грант Федерального агентства по делам молодёжи.
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