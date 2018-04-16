Словенский Национальный театр привезет в Москву балет «Доктор Живаго»

14 и 17 мая на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (Государственный Кремлевский Дворец и Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы — Словенского Национального театра.

Дмитрия Шостаковича. На гастролях в России труппа европейского театра представит российскому зрителю балет «Доктор Живаго» по роману и на музыку наших великих соотечественников — Бориса Пастернака

Постановка идет в сопровождении оркестра и хора.

Видео: YouTube/Alexander Ospanov

Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского Национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.