Словенский Национальный театр привезет в Москву балет «Доктор Живаго» 

14 и 17 мая на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (Государственный Кремлевский Дворец и Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы — Словенского Национального театра.
На гастролях в России труппа европейского театра представит российскому зрителю балет «Доктор Живаго» по роману и на музыку наших великих соотечественников — Бориса Пастернака и Дмитрия Шостаковича.
Постановка идет в сопровождении оркестра и хора.
Видео: YouTube/Alexander Ospanov
Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского Национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.
Постановка-хореография создана звездами мирового балета братьями Иржи и Ото Бубеничеков, которые завершили свою карьеру в Гамбургском балете Джона Ноймайера и в балете Semperopera, и с тех пор создают успешные хореографические постановки на ведущих площадках по всему миру.
Часть денег от проданных билетов на спектакли Словенского балета будут направлены благотворительный фонд «Дети-Бабочки» (попечители Данила Козловский и Ксения Раппопорт) и фонд «Миссия» (попечители Маргарита Буряк и Алена Бабенко).