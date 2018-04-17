Будет чисто, как в операционной: на уборку Театральной площади во время ЧМ-2018 потратят 10 миллионов

Областным властям вновь понадобились деньги на организацию фестиваля болельщиков мундиаля. На этот раз дирекция по подготовке ЧМ ищет подрядчика, который будет убирать место гуляний поклонников футбола — Театральную площадь — с 14 июня до 17 июля. Максимальная стоимость контракта — 9 миллионов 882 тысячи рублей.

— Нужно убирать все помещения и территорию до, во время и после фестиваля, расставлять урны, поддерживать чистоту в туалетах, душевых, трибунах, сцене и местах для курения, — сказано в техзадании. — Все моющие средства не должны иметь резкого запаха.

На фестиваль болельщиков из областного бюджета уже потратили значительную сумму: 150 миллионов ушло на светодиодный экран, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, пандусы, павильоны и оборудование, 34 миллиона — на охрану фестиваля, 80 миллионов — на развлекательные площадки и аттракционы, 22 миллиона выделят на баннеры и оформление трибун и сцены.