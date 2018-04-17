Ещё
Будет чисто, как в операционной: на уборку Театральной площади во время ЧМ-2018 потратят 10 миллионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Будет чисто, как в операционной: на уборку Театральной площади во время ЧМ-2018 потратят 10 миллионов 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Областным властям вновь понадобились деньги на организацию фестиваля болельщиков мундиаля. На этот раз дирекция по подготовке ЧМ ищет подрядчика, который будет убирать место гуляний поклонников футбола — Театральную площадь — с 14 июня до 17 июля. Максимальная стоимость контракта — 9 миллионов 882 тысячи рублей.
— Нужно убирать все помещения и территорию до, во время и после фестиваля, расставлять урны, поддерживать чистоту в туалетах, душевых, трибунах, сцене и местах для курения, — сказано в техзадании. — Все моющие средства не должны иметь резкого запаха.
На фестиваль болельщиков из областного бюджета уже потратили значительную сумму: 150 миллионов ушло на светодиодный экран, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, пандусы, павильоны и оборудование, 34 миллиона — на охрану фестиваля, 80 миллионов — на развлекательные площадки и аттракционы, 22 миллиона выделят на баннеры и оформление трибун и сцены.
161.ru: последние новости
Во время ЧМ в Ростове неотреставрированный Театр им. Горького стыдливо завесят баннерами Нужно больше золота, сир: на ростовский фестиваль болельщиков потратят еще 22 миллиона рублей «Все идет по графику»: реконструкцию «Зелёного театра» в Ростове должны завершить к началу ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение