На украшение Театральной площади баннерами к ЧМ-2018 потратят 21,8 млн руб

В Ростове-на-Дону Театральную площадь к Чемпионату мира по футболу-2018 украсят более чем тысячами баннеров. Это следует из материалов, которые дирекция по подготовке и проведению игра ЧМ-2018 опубликовала на портале госзакупок. Победитель торгов должен будет изготовить и провести монтаж баннеров, которые выполнены из негорючих материалов. Подавляющее их большинство будет находиться на заграждениях и заборах.

Также будет два баннера будут размером 41x3,5 и 15x3,5 метра, три — 8x3,5 и 11x3,5 метра. Планируется, что ими закроют фасад неотреставрированного до конца театра драмы им. Максима Горького.