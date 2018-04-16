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На украшение Театральной площади баннерами к ЧМ-2018 потратят 21,8 млн руб
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На украшение Театральной площади баннерами к ЧМ-2018 потратят 21,8 млн руб 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону Театральную площадь к Чемпионату мира по футболу-2018 украсят более чем тысячами баннеров. Это следует из материалов, которые дирекция по подготовке и проведению игра ЧМ-2018 опубликовала на портале госзакупок. Победитель торгов должен будет изготовить и провести монтаж баннеров, которые выполнены из негорючих материалов. Подавляющее их большинство будет находиться на заграждениях и заборах.
Также будет два баннера будут размером 41x3,5 и 15x3,5 метра, три — 8x3,5 и 11x3,5 метра. Планируется, что ими закроют фасад неотреставрированного до конца театра драмы им. Максима Горького.
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