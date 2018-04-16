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В МГД считают, что использование технологии блокчейн сможет урегулировать продажу театральных билетов
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В МГД считают, что использование технологии блокчейн сможет урегулировать продажу театральных билетов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает, что использование технологии блокчейн в сфере продажи театральных билетов поможет избавиться от недобросовестных продавцов. Об этом депутат сообщил в ходе заседания комиссии.
«Мне представляется, что дальнейшее развитие криптовалюты должно проходить под внимательным контролем, в том числе под контролем Московской городской думы и депутатов.
Мне особенно интересно как развитие такой технологии может положительно повлиять на творческие коллективы театров, на те же самые билеты, которые распространяются. Мы знаем, что много нарушений происходит при продаже билетов. Мне представляется, что если в этом вопросе будет использована технология блокчейн, криптовалюта, то мы сумеем избежать негативных примеров, которые существуют при продаже билетов», — сказал Е. Герасимов.
Кроме этого, депутат считает, что использование технологии блокчейн сможет способствовать быстрому сбору денег на спектакли.
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