«Библионочь» пройдёт на четырёх площадках в Тюмени 20 апреля

Самых маленьких читателей ждут на «Библиосумерки» в Центральную детскую библиотеку. Там запланированы спектакль «Заколдованная королевна», концерт, литературный квест, мастер-класс, представление цирковой студии, световое шоу.

Мероприятия для молодёжи подготовили в Центральной горбиблиотеке. Там пройдёт лекция «Магия комиксов» Георгия Елаева, концерт концептуальной музыки, презентация аудиостихов поэтессы Алёны Рафинад.

В Информационно-библиотечном центре для молодёжи можно будет увидеть лирическую комедию «Выходили бабки замуж» в исполнении театра-студии «Лаборатория перемен», а также посетить презентацию продукции одного из издательских домов, мастер-класс, лекцию о произведениях Михаила Булгакова в отечественном кинематографе.

В Центре семейного чтения имени Пушкина покажут кукольный спектакль. Кроме того, запланированы литературная экспедиция и мастер-класс.

На всех площадках будут работать фотозоны, организованы настольные игры, выставки, экскурсии, викторины.

Ранее m24 сообщало, что участников «Библионочи» пригласили в главный зал РГБ.