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«Библионочь» пройдёт на четырёх площадках в Тюмени 20 апреля
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«Библионочь» пройдёт на четырёх площадках в Тюмени 20 апреля 

RT на русском 1 час назад
Самых маленьких читателей ждут на «Библиосумерки» в Центральную детскую библиотеку. Там запланированы спектакль «Заколдованная королевна», концерт, литературный квест, мастер-класс, представление цирковой студии, световое шоу.
Мероприятия для молодёжи подготовили в Центральной горбиблиотеке. Там пройдёт лекция «Магия комиксов» Георгия Елаева, концерт концептуальной музыки, презентация аудиостихов поэтессы Алёны Рафинад.
В Информационно-библиотечном центре для молодёжи можно будет увидеть лирическую комедию «Выходили бабки замуж» в исполнении театра-студии «Лаборатория перемен», а также посетить презентацию продукции одного из издательских домов, мастер-класс, лекцию о произведениях Михаила Булгакова в отечественном кинематографе.
В Центре семейного чтения имени Пушкина покажут кукольный спектакль. Кроме того, запланированы литературная экспедиция и мастер-класс.
На всех площадках будут работать фотозоны, организованы настольные игры, выставки, экскурсии, викторины.
Ранее m24 сообщало, что участников «Библионочи» пригласили в главный зал РГБ.
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