Чурсин Юрий Анатольевич 

Дата рождения: 11 марта 1980 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Рыбы
Юрий родился в столичной семье военного. Особой строгости в воспитании не было. Юрий самостоятельно выбирал себе занятия по душе. Кроме общеобразовательных предметов, его увлекала психология и драматическое искусство. После ранней смерти мамы, парень, чтобы не думать о грустном, с головой ушел в учебу, что позволило ему окончить школу с золотой медалью.
В Щукинском училище, в которое он поступил с первого захода, Юрий тоже получил красный диплом. Преподаватели очень любили работать с отзывчивым и дисциплинированным студентом. Сразу после «Щуки» в 2001 году Чурсин попадал в труппу Театра Вахтангова, где несколько лет играл в репертуарных спектаклях, пробуя себя в разных жанрах. В 2005 году Олег Табаков, который активно занимался коллекционированием перспективных артистов, пригласил Юрия к себе во МХТ. В первые же два сезона Чурсин удостаивается престижных театральных премий, в том числе за исполнение женской роли в постановке «Примадонны». В этот же период началась блистательная кинокарьера артиста. За десять с небольшим лет он снялся почти в пятнадцати полнометражных фильмах и тридцати сериалах. «Хиромант» и его продолжение сделали актера настоящей звездой. Он прочно занял свою нишу в веренице харизматичных образов российского кинематографа, причем, как положительных, так и отрицательных.
Актер мечтает когда-нибудь сыграть доктора Живаго. По отзывам коллег, на съемочной площадке Юрий довольно смелый человек. Он способен в случае необходимости отработать трюк за каскадера.
Личная жизнь Юрия Чурсина
Известно, что артист женат на женщине по имени Анна, с которой он намерен вместе состариться и умереть в один день. Анна Чурсина не имеет никакого отношения к актерству. Пока муж работает, она воспитывает их общих детей Богдана и Филиппа, занимается большим домом на Рублевке и садом. Юрий Чурсин признается, что он счастлив, потому что дома его всегда ждут любимые люди.
Интересный факт
Актриса Людмила Чурсина не является родственницей Юрия
Фильмография
Художественные фильмы
2006 — Игра в шиндай
2006 — Из пламя и света
2006 — Изображая жертву
2007 — Запах жизни
2007 — Контракт на любовь
2007 — Третий лишний
2009 — Короткое замыкание
2010 — Глухарь в кино
2011 — Суперменеджер, или Мотыга судьбы
2012 — Бригада: Наследник
2014 — Белая голубка Кордовы
2016 — Мафия: Игра на выживание
2018 — За гранью реальности
2018 — Любовницы
Телесериалы
1999 — Простые истины
2002 — Неудача Пуаро
2002 — Трое против всех
2003 — Трое против всех 2 2005 — Клоунов не убивают
2005 — Авантюристка
2005 — Хиромант
2006 — Билет в гарем
2007 — Частный заказ
2008 — Хиромант-2. Линии судеб
2010 — Химик
2010 — Побег
2012 — Кремень
2012 — Мосгаз
2012 — Побег-2 2013 — Доктор Смерть
2013 — Три мушкетёра
2014 — Палач
2014 — Степные волки
2014 — Схватка
2015 — Молодая гвардия
2015 — Паук
2016 — Карина Красная
2016 — Проклятие спящих
2016 — Чёрная кошка
2016 — Шакал
2017 — Вы все меня бесите!
2017 — Волшебник
2017 — Мятеж
2017 — Динозавр