Чурсин Юрий Анатольевич

Дата рождения: 11 марта 1980 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рыбы

Юрий родился в столичной семье военного. Особой строгости в воспитании не было. Юрий самостоятельно выбирал себе занятия по душе. Кроме общеобразовательных предметов, его увлекала психология и драматическое искусство. После ранней смерти мамы, парень, чтобы не думать о грустном, с головой ушел в учебу, что позволило ему окончить школу с золотой медалью.

В Щукинском училище, в которое он поступил с первого захода, Юрий тоже получил красный диплом. Преподаватели очень любили работать с отзывчивым и дисциплинированным студентом. Сразу после «Щуки» в 2001 году Чурсин попадал в труппу Театра Вахтангова, где несколько лет играл в репертуарных спектаклях, пробуя себя в разных жанрах. В 2005 году Олег Табаков , который активно занимался коллекционированием перспективных артистов, пригласил Юрия к себе во МХТ. В первые же два сезона Чурсин удостаивается престижных театральных премий, в том числе за исполнение женской роли в постановке «Примадонны». В этот же период началась блистательная кинокарьера артиста. За десять с небольшим лет он снялся почти в пятнадцати полнометражных фильмах и тридцати сериалах. «Хиромант» и его продолжение сделали актера настоящей звездой. Он прочно занял свою нишу в веренице харизматичных образов российского кинематографа, причем, как положительных, так и отрицательных.

Актер мечтает когда-нибудь сыграть доктора Живаго. По отзывам коллег, на съемочной площадке Юрий довольно смелый человек. Он способен в случае необходимости отработать трюк за каскадера.

Личная жизнь Юрия Чурсина

Известно, что артист женат на женщине по имени Анна, с которой он намерен вместе состариться и умереть в один день. Анна Чурсина не имеет никакого отношения к актерству. Пока муж работает, она воспитывает их общих детей Богдана и Филиппа, занимается большим домом на Рублевке и садом. Юрий Чурсин признается, что он счастлив, потому что дома его всегда ждут любимые люди.

Интересный факт

Актриса Людмила Чурсина не является родственницей Юрия

Фильмография

Художественные фильмы

2006 — Игра в шиндай

2006 — Из пламя и света

2006 — Изображая жертву

2007 — Запах жизни

2007 — Контракт на любовь

2007 — Третий лишний

2009 — Короткое замыкание

2010 — Глухарь в кино

2011 — Суперменеджер, или Мотыга судьбы

2012 — Бригада: Наследник

2014 — Белая голубка Кордовы

2016 — Мафия: Игра на выживание

2018 — За гранью реальности

2018 — Любовницы

Телесериалы

1999 — Простые истины

2002 — Неудача Пуаро

2002 — Трое против всех

2003 — Трое против всех 2 2005 — Клоунов не убивают

2005 — Авантюристка

2005 — Хиромант

2006 — Билет в гарем

2007 — Частный заказ

2008 — Хиромант-2. Линии судеб

2010 — Химик

2010 — Побег

2012 — Кремень

2012 — Мосгаз

2012 — Побег-2 2013 — Доктор Смерть

2013 — Три мушкетёра

2014 — Палач

2014 — Степные волки

2014 — Схватка

2015 — Молодая гвардия

2015 — Паук

2016 — Карина Красная

2016 — Проклятие спящих

2016 — Чёрная кошка

2016 — Шакал

2017 — Вы все меня бесите!

2017 — Волшебник

2017 — Мятеж

2017 — Динозавр