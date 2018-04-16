Ещё
Степин Сергей Васильевич
Далее:
Читайте также:
Ещё

Степин Сергей Васильевич 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 3 октября 1965 года
Место рождения: Тула
Знак Зодиака: Весы
Советское детство Сергея было самым обычным. Родители звезд с неба не хватали и много работали, а ребенка максимально загружали внешкольными занятиями. Степин с удовольствием посещал различные кружки во доме пионеров, активно участвовал в школьной самодеятельности. А еще учился в музыкальной школе в классе гитары и параллельно осваивал саксофон. Когда пришло время поступать, Сергей решил для начала выучиться на режиссера массовых праздников в местном училище культуры. Затем последовала служба в армии, которая благодаря музыкальному образованию, проходила в рамках военного оркестра.
Мечта поступить в театральный вуз осуществилась не сразу, некоторое время пришлось поработать осветителем в тульском ТЮЗе. В 1993 году Степин получил актерский диплом Саратовского театрального вуза, попробовал себя в нескольких театрах Петербурга и через некоторое время плотно перебрался в Москву. Здесь состоялось благоприятное сотрудничество с Театром эстрады, театром Олега Табакова и другими столичными театрами. В 2002 году случился кинодебют Сергея Степина. И хотя в сериале «Главные роли» он сыграл всего лишь эпизод, его харизматичное лицо с отрицательным обаянием запомнили и тут же начали тиражировать в других сериалах. В первой для себя полнометражной ленте «Водитель для Веры» Павла Чухрая, Степин на три секунды заглянул в сейф опального генерала. Зато благодаря этому эпизоду артист прожил со съемочной группой две недели в Крыму.
Ради заработка, Степин неоднократно снимался в рекламе, например, образ трудовика, который одним махом превращает знак дорожного движения в сковородку, запомнился многим. Именно на съемках этой рекламы Сергей подружился с продюсером Константином Кикичевым, который и привел его в сериал «Кадетство». После выхода этой ленты Степина, наконец, стали узнавать на улице и у актера стали появляться более серьезные роли. Артист пока не может похвастаться огромным послужным списком, но ведь он и начал свою карьеру далеко не юношей. У Сергея Степина еще все впереди.
Личная жизнь Сергея Степина
Единственную жену актера зовут Наталья. У пары есть сын и дочь. Дети уже взрослые. По слухам, девочка в профессии пошла по стопам отца.
Фильмография
2002 — Главные роли
2002 — Марш Турецкого
2003 — Близнецы
2003 — Солдаты
2004 — Московская сага
2004 — Водитель для Веры
2006 — Кадетство
2006 — Простые вещи
2007 — Ранетки
2008 — Багровый цвет снегопада
2008 — Две сестры
2008 — Управа
2009 — Дикий
2009 — Исаев
2009 — Черчилль
2010 — Стройбатя
2011 — Метод Лавровой
2015 — ЧОП  2015 — Клинч
2017 — Молодежка
Teleprogramma.pro: последние новости
Чурсин Юрий Анатольевич Хазанова Алиса Геннадьевна Пускепалис Сергей Витауто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Команду КВН из НАТО показали Путину
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple2
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение