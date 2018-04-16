Степин Сергей Васильевич

Дата рождения: 3 октября 1965 года

Место рождения: Тула

Знак Зодиака: Весы

Советское детство Сергея было самым обычным. Родители звезд с неба не хватали и много работали, а ребенка максимально загружали внешкольными занятиями. Степин с удовольствием посещал различные кружки во доме пионеров, активно участвовал в школьной самодеятельности. А еще учился в музыкальной школе в классе гитары и параллельно осваивал саксофон. Когда пришло время поступать, Сергей решил для начала выучиться на режиссера массовых праздников в местном училище культуры. Затем последовала служба в армии, которая благодаря музыкальному образованию, проходила в рамках военного оркестра.

Мечта поступить в театральный вуз осуществилась не сразу, некоторое время пришлось поработать осветителем в тульском ТЮЗе. В 1993 году Степин получил актерский диплом Саратовского театрального вуза, попробовал себя в нескольких театрах Петербурга и через некоторое время плотно перебрался в Москву. Здесь состоялось благоприятное сотрудничество с Театром эстрады, театром Олега Табакова и другими столичными театрами. В 2002 году случился кинодебют Сергея Степина. И хотя в сериале «Главные роли» он сыграл всего лишь эпизод, его харизматичное лицо с отрицательным обаянием запомнили и тут же начали тиражировать в других сериалах. В первой для себя полнометражной ленте «Водитель для Веры» Павла Чухрая , Степин на три секунды заглянул в сейф опального генерала. Зато благодаря этому эпизоду артист прожил со съемочной группой две недели в Крыму.

Ради заработка, Степин неоднократно снимался в рекламе, например, образ трудовика, который одним махом превращает знак дорожного движения в сковородку, запомнился многим. Именно на съемках этой рекламы Сергей подружился с продюсером Константином Кикичевым, который и привел его в сериал «Кадетство». После выхода этой ленты Степина, наконец, стали узнавать на улице и у актера стали появляться более серьезные роли. Артист пока не может похвастаться огромным послужным списком, но ведь он и начал свою карьеру далеко не юношей. У Сергея Степина еще все впереди.

Личная жизнь Сергея Степина

Единственную жену актера зовут Наталья. У пары есть сын и дочь. Дети уже взрослые. По слухам, девочка в профессии пошла по стопам отца.

Фильмография

2002 — Главные роли

2002 — Марш Турецкого

2003 — Близнецы

2003 — Солдаты

2004 — Московская сага

2004 — Водитель для Веры

2006 — Кадетство

2006 — Простые вещи

2007 — Ранетки

2008 — Багровый цвет снегопада

2008 — Две сестры

2008 — Управа

2009 — Дикий

2009 — Исаев

2009 — Черчилль

2010 — Стройбатя

2011 — Метод Лавровой

2015 — ЧОП 2015 — Клинч

2017 — Молодежка