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В Оренбурге завершился фестиваль-конкурс «Шелковый путь»
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В Оренбурге завершился фестиваль-конкурс «Шелковый путь» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге торжественно завершился VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь».
Как рассказывает жюри конкурса, в этом году фестиваль собрал рекордное количество участников — 4 000 человек. В финале церемонии объявили обладателей Гран-при фестиваля.
Гран-при конкурса «Инклюзивное творчество» получил квинтет «Funny-moles» — творческая мастерская «Классная компания», Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.
Гран-при конкурса театральных коллективов в номинации «Театр» был вручен образцовому детскому коллективу «Театр юного зрителя», Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.
Обладателем Гран-при театрального направления в номинации «Художественное слово» стал Михаил Мяло.
Гран-при конкурса «Театры моды» получил образцовый коллектив «Детский театр моды „Эдельвейс“, Сорочинск.
Обладателями Гран-при конкурса „Солистов и вокальных коллективов“ стало музыкальное трио: Анатасия Ситина, Анастасия Иващенко и Ирина Кузьмина, музыкальный колледж Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
Гран-при конкурса „Хореография“ получил образцовый хореографический коллектив „Контраст“, Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.
Фестиваль „Шелковый путь“ проходил в Оренбурге с 11 по 14 апреля. Юные таланты в очных и дистанционных конкурсах оценивало представительное жюри, в состав которого входили российская королева блюза Виктория Пьер-Мари, доктор наук Мартин Карнольский, главный художник города Оренбурга Наталия Бровко.
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