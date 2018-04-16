В Оренбурге завершился фестиваль-конкурс «Шелковый путь»

Накануне в Оренбурге торжественно завершился VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь».

Как рассказывает жюри конкурса, в этом году фестиваль собрал рекордное количество участников — 4 000 человек. В финале церемонии объявили обладателей Гран-при фестиваля.

Гран-при конкурса «Инклюзивное творчество» получил квинтет «Funny-moles» — творческая мастерская «Классная компания», Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.

Гран-при конкурса театральных коллективов в номинации «Театр» был вручен образцовому детскому коллективу «Театр юного зрителя», Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.

Обладателем Гран-при театрального направления в номинации «Художественное слово» стал Михаил Мяло.

Гран-при конкурса «Театры моды» получил образцовый коллектив «Детский театр моды „Эдельвейс“, Сорочинск.

Гран-при конкурса „Хореография“ получил образцовый хореографический коллектив „Контраст“, Дворец творчества детей и молодежи, Оренбург.