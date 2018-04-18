Актеры из Беларуси примут участие в летней школе Союза театральных деятелей РФ

Об этом сообщили в пресс-службе СТД России.

Театральная школа пройдет в Москве с 2 по 28 июня. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран: Дании, Германии, Великобритании, США, Беларуси, Армении, Австрии, Грузии, Турции, Словении и других. Из Беларуси в школу приглашены актер Нового драматического театра, Современного художественного театра (Минск) Вадим Гайдуковский, актриса Брестского академического театра драмы Александра Грибко, актер Могилевского областного драматического театра Андрей Корзан. Всего же в школе за годы ее существования приняли участие более 1 тыс. молодых актеров из 50 стран и свыше 100 российских городов.

Программа обучения театральной школы СТД представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Публичные показы выпускных спектаклей школы состоятся на одной из самых популярных театральных площадок Москвы — в Театральном центре СТД «На Страстном» и под открытым небом на центральных улицах столицы. Кроме того, обучение в летней школе — это творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра, просмотр спектаклей московских театров, посещение музеев и знаковых культурных мест столицы. Выпускники школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты, уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Все расходы, связанные с пребыванием участников школы на территории РФ (образовательная и культурная программы, проживание и питание), полностью берут на себя организаторы. Отбор слушателей школы осуществляется на конкурсной основе с учетом профессиональных данных.