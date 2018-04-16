Нужно больше золота, сир: на ростовский фестиваль болельщиков потратят еще 22 миллиона рублей

В Ростове снова подорожал фестиваль болельщиков, который пройдет на Театральной площади во время чемпионата мира. На оформление главной сцены, входных арок и VIP-трибун потратят около 22 миллионов из областного бюджета.

— Также необходимо установить ограждения, таблички с навигацией и башни для спонсоров и прессы, — сказано в техзадании.

В документации указано, что подрядчику нужно будет купить баннеры, которыми завесят фасад Театра им. Горького. Учреждение находится на реставрации, все работы планируют закончить в августе.

На фестиваль болельщиков из областного бюджета уже потратили кругленькую сумму: 150 миллионов ушло на светодиодный экран, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, пандусы, павильоны и оборудование для сцены, 34 миллиона — на охрану фестиваля, 80 миллионов — на развлекательные площадки и аттракционы.