Юный нижегородец спел с Сергеем Безруковым

фото facebook.com/muzclassnnЮный нижегородец спел с Сергеем БезруковымЮный нижегородец, ученик музыкальной школы Muzclass, Леонид Новожилов продолжает блистать на шоу Голос. Дети-5.

В прошлом выпуске Леонид выступил на одной сцене вместе с Сергеем Безруковым. Юный солист спел квартетом с актером и двумя другими участницами шоу, Ангелиной Галецкой и Эден Голан. Они исполнили песню Игоря Матвиенко «Березы» из репертуара группы Любэ.

«Стоять на одной сцене с таким талантливым актером и певцом, как Сергей Безруков — это уже огромное достижение, а иметь возможность еще и петь квартетом, то это дорого стоит», — отметили на странице музыкальной школы в Facebook.

Леонид Новожилов— гордость Нижнего Новгорода, ведь он первый нижегородец, который смог так далеко пройти на проекте «Голос».JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZ3d3cuMXR2LnJ1JTJGZW1iZWQlMkYxMTI2NzclM0ExMiUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF