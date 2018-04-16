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Юный нижегородец спел с Сергеем Безруковым
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Юный нижегородец спел с Сергеем Безруковым 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото facebook.com/muzclassnnЮный нижегородец спел с Сергеем БезруковымЮный нижегородец, ученик музыкальной школы Muzclass, Леонид Новожилов продолжает блистать на шоу Голос. Дети-5.
В прошлом выпуске Леонид выступил на одной сцене вместе с Сергеем Безруковым. Юный солист спел квартетом с актером и двумя другими участницами шоу, Ангелиной Галецкой и Эден Голан. Они исполнили песню Игоря Матвиенко «Березы» из репертуара группы Любэ.
«Стоять на одной сцене с таким талантливым актером и певцом, как Сергей Безруков — это уже огромное достижение, а иметь возможность еще и петь квартетом, то это дорого стоит», — отметили на странице музыкальной школы в Facebook.
Леонид Новожилов— гордость Нижнего Новгорода, ведь он первый нижегородец, который смог так далеко пройти на проекте «Голос».JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjIlMkYlMkZ3d3cuMXR2LnJ1JTJGZW1iZWQlMkYxMTI2NzclM0ExMiUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF
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