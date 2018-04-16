Фестиваль «Театральный самотек» стартовал в Лианозове

Пятый всероссийский открытый фестиваль любительских коллективов «Театральный самотек — V» стартовал в Лианозовском театре и продлится до 22 апреля. Как уточнила художественный руководитель театра Надежда Егорова , в первый день фестиваля прошли спектакли «Алые паруса» по Александру Грину , «За дверью» по Вольфгангу Борхерту, спектакль-клоунада «Маски», спектакль «Амазония, или Караул №8» по одноименному произведению Дмитрия Гласа, комедии «Поиграли» и «Что такое пипидастр?».

— Программа фестиваля состоит из спектаклей разных форм — драматических, пластических, мюзиклов, кукольных и других, а также мастер-классов по актерскому мастерству, посещение которых бесплатное при бронировании мест, — уточнила Надежда Егорова.

Бронирование мест производится по телефону 8 (499) 908-01-13. С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра: http://lia-teatr.ru/.

Спектакли проходят на сцене Лианозовского театра по адресу: Абрамцевская улица, дом 9, корпус 1. (вт)