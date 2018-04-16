Благотворительная барахолка «Делись добром, Москва!» пройдет 22 апреля

Четвертая благотворительная барахолка «Делись добром, Москва! Мода на благотворительность» в поддержку детского хосписа «Дом с маяком» состоится 22 апреля в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Как сообщили организаторы, посетителей ждет выбор вещей от 50 партнеров мероприятия — одежда, украшения и аксессуары российских и международных брендов, предметы из гардероба звезд, которые можно будет приобрести за благотворительное пожертвование в пользу детского хосписа, программа для детей и взрослых.

Цель барахолки — cбор пожертвований для детского хосписа «Дом с маяком». Хоспис крайне нуждается в медицинской технике, которая необходима для поддержания и облегчения жизни неизлечимо больных детей. Все собранные на благотворительной барахолке средства будут переданы в пользу подопечных детского хосписа.

В рамках развлекательной программы мероприятия состоится конкурс «Битва стилистов». Для моделей, которыми могут стать непосредственно гости мероприятия, профессиональные стилисты и дизайнеры создадут экспресс-образы из представленных на барахолке вещей. Созданные стилистами комплекты оценит жюри, в состав которого вошли звезды кино, театра и эксперты модной индустрии.