В Школе №1400 прошел IV Театральный марафон

10 апреля Школа 1400 вновь превратилась в настоящее театральное пространство, гостями которого стали участники IV Театрального марафона на иностранных языках.

С самого утра на входе в школу участников встречали великолепные мимы, которые погружали гостей в атмосферу праздника. В IV Театральном марафоне на иностранных языках приняли участие команды из 12 школ Москвы.

Полное погружение в английскую, французскую, испанскую и немецкую речи демонстрировало высокий уровень произношения выученных слов и понимания сказанного со сцены.

Театральный марафон собрал более 250 участников из 12 образовательных организаций города Москвы. Торжественность открытия мероприятия помогли создать ученики 6 Б класса под руководством классного руководителя И. В. Деженковой и педагога-организатора Е. С. Кузнецовой, создавшие атмосферу прогулки по уютным улочкам Франции.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого входили: заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат международных и джазовых конкурсов, певица Наталия Прима, помощник депутата МГД Поселенова П. А. — Виктория Свиридова, куратор совета ветеранов педагогического труда Можайского района Бойцова, почетный работник общего образования РФ Наталья Никулина

Театр… С этим словом у каждого связано ощущение праздника, радости, веселья и, конечно, сказки. Именно такие ощущения испытали члены жюри, посмотрев театральные постановки в исполнении юных артистов. По решению жюри, почётным членом которого была известная певица и заслуженная артистка Наталья Прима, Гран-при театрального марафона в младшей возрастной группе завоевали ученики 809-ой школы, а в средней возрастной группе ученики школы № 1256.