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На улице Свободы покажут спектакль «Пеликан»
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На улице Свободы покажут спектакль «Пеликан» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Театр «Белая Обезьяна» совместно с Культурным центром «Салют» на улице Свободы 28 апреля представят спектакль «Пеликан».
Театр «Белая Обезьяна» базируется на традициях итальянского театра масок в сочетании с творческими принципами выдающихся деятелей русской театральной школы.
Сбор гостей в 18.40, начало спектакля в 19.00. Необходима предварительная регистрация на мероприятие на сайте либо по телефону 8 (964) 553-28-99. Возрастное ограничение: 12+.
Напомним, КЦ «Салют» располагается по адресу: ул. Свободы, д. 37. (ск)
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