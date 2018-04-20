На улице Свободы покажут спектакль «Пеликан»

Театр «Белая Обезьяна» совместно с Культурным центром «Салют» на улице Свободы 28 апреля представят спектакль «Пеликан».

Театр «Белая Обезьяна» базируется на традициях итальянского театра масок в сочетании с творческими принципами выдающихся деятелей русской театральной школы.

Сбор гостей в 18.40, начало спектакля в 19.00. Необходима предварительная регистрация на мероприятие на сайте либо по телефону 8 (964) 553-28-99. Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, КЦ «Салют» располагается по адресу: ул. Свободы, д. 37. (ск)