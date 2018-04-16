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«Библионочь-2018. Отцы и дети» пройдет 21 апреля в библиотеке № 198 имени Б. Л. Пастернака
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«Библионочь-2018. Отцы и дети» пройдет 21 апреля в библиотеке № 198 имени Б. Л. Пастернака 

Управа района Можайский 47 минут назад
Фото: Управа района Можайский
Анонс трех мероприятий, которые состоятся 21 апреля 2018 года в рамках Ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2018. Отцы и дети» в библиотеке № 198 имени Б. Л. Пастернака (Беловежская ул., 53-2).
"По ту сторону детектива" — Литературно-досуговая программа.
Программа Библионочи предполагает активности для посетителей всех возрастных категорий. Детей и родителей ждет интерактивный спектакль «Как Иван державу спасал» Московского театра «Империя». Зрители станут непосредственными участниками веселой и поучительной истории, сюжет которой основан на русских народных сказках.
Любителей остросюжетной литературы библиотека приглашает на творческую встречу с популярным писателем, автором многочисленных детективов Александрой Марининой. Писатель представит свою новую книгу «Цена вопроса». По окончании встречи состоится автограф-сессия. Участники встречи смогут получить книгу в подарок от издательства «Эксмо». Продолжит Библионочь интеллектуальная игра с детективным сюжетом «Мафия с масками». Желающих пригласят на командную психологическую ролевую игру. Ведущий игры — председатель Молодежной палаты Можайского района Денис Лыткин.
Подробности по телефону: 8-495-446-47-55.
Дата и время проведения 21.04.2018, 16:30-21:00  Место проведения г. Москва, ул. Беловежская, д. 53, корп. 2  ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», Библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака,
Департамент культуры города Москвы
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